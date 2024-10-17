Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• 39 BUÇUK BASAMAK

Tiyatroadam’ın ödüllü oyunu ’39 Buçuk Basamak’ Etimesgut’ta hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali’nin konuğu oluyor. Oğuz Utku Güneş, ‘39 Basamak’ romanının yaratıcısı John Buchan’ın baş kahraman olduğu, devam romanı ‘Yeşil Kaftan’ın Türkiye’de geçmesini göz önünde bulundurarak erken Cumhuriyet döneminde cereyan eden bir oyun kurguluyor. Cumhuriyet’in 10. yıldönümünü kutladığı, doğu ve batının kesiştiği, renkli atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen İstanbul’u kitabı için araştırmaya gelen John Buchan, bayram gecesi katıldığı Feshane şenliklerinde bir cinayet vakasında baş zanlı olmasıyla peşine polisler ve casuslar düşer. Kendini dünyanın merkezi Akşehir’e giden Anadolu Ekspresi’nde bulur. Temponun yüksek ve komedi unsurlarının hâkim olduğu oyunda, oyuncular kılıktan kılığa girerek hızlı akışın aksamadan devam etmesini sağlıyor. Bu arada müzikleri ve ışık gösterileriyle oyunu tamamlayıcı etkileri açısından Vehbi Can Uyaroğlu ve Ömer Dindar’a ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Oğuz Utku Güneş’in yönettiği, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Murat Akkoyunlu, Pelin Abay, Ömer Dinar ve Vehbi Can Uyaroğlu’nun yer aldığı ’39 Buçuk Basamak’, 21 Ekim’de Ankara Etimesgut Kent Tiyatro Festivali’nde, 22 Ekim’de İstanbul CKM’de, 27 Ekim’de İstanbul Akaretler Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

• TREPLEV

Deneysel tiyatro oyunları ilginizi çeker mi? Anton Çehov’un ‘Martı’ eserini, Konstantin Gavriloviç Treplev’in gözünden yeniden yorumlayarak sahneye taşıyan Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in ‘Treplev’ oyununu, yeni bir deneyim arayanlara tavsiye ediyoruz. Sonunu bildiğimiz, Rusya’da geçen hikâyeyi, mekânın 3 farklı katına yayarak sanat, aşk ve insan ilişkilerinin karmaşık yapısını, Treplev’in iç çatışmaları üzerinden ele alıyor. Oyun içinde oyunu bozmadan Treplev-Trigonin arasındaki mücadeleyi, Arkadina ve Nina üzerinden seyirciye nefes aldırmadan, interaktif ve dinamik bir şekilde yansıtan ‘Treplev’, oyunda da göreceğiniz üzere karakterleri bir boks ringine çıkartıyor. Başak Kıvılcım Ertanoğlu yönettiği, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in oynadığı ‘Treplev’, 18-27 Ekim ve 2 Kasım’da Decollage Art Space’de sahnelenecek.

• SALOZ’UN MAVALI

Portekiz’de 1932’de iktidara gelen Antonio Salazar’ın otuz altı yıl süren yönetiminde artan baskı, şiddet ve sömürü, toplumun farklı kesimlerinde derin yaralar açmıştır. Bu dönemi eleştirel bir bakışla inceleyen Peter Weiss’ın ‘Lusitanyalı Umacının Şarkısı’ eseri, ezenler ve ezilenler arasındaki çelişkileri gözler önüne serer. Bu derin ve çarpıcı metni Can Yücel, ‘Saloz’un Mavalı’ adıyla dilimize kazandırır.

Oyun, bireylerin kendi yarattıkları sömürgeciliğin kurbanı olma süreçlerini etkileyici bir dille anlatıyor.

Muhammet Uzuner’in yönettiği, Alper İrvan, Barış Kaan Güven, Berfin Karatay, Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger gibi isimlerin rol aldığı ‘Saloz’un Mavalı’, 18 ve 19 Ekim’de Cihangir Atölye Sahnesi’nde yer alacak.