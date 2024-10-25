Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• UTSUSHİ

Türkiye - Japonya ilişkilerinin 100’üncü yıldönümünde, ilk kez ülkemize gelen ‘Sankai Juku’, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Butoh’un büyük ustası Ushio Amagatsu’nun koreografisi ve tasarımıyla yaratılan Utsushi’yi sergileyecek.

Butoh, Hiroşima sonrası kuşağın sınırlarını aşarak Japon çağdaş dansına radikal bir yaklaşım getiren bir dans biçimidir. Hijikata ve Kazuo Ono tarafından geliştirilen bu sanat dalı, bedenleri tamamen beyaza boyanmış erkek dansçılar tarafından icra edilir. 1980’lerin başında butoh dansını Avrupa’ya tanıtan ikinci kuşak sanatçılarından Amagatsu, mart ayında hayata veda edene kadar, topluluğu Sankai Juku ile çıktığı turnelerle bu dans türünün tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi edinmesini sağlamıştır. Utsushi, Amagatsu’nun 45 yıllık sanat birikimini yansıtan özgün bir retrospektiftir. Dans eden altı beyaz figür yalnızca etkileyici bir görsellik sunmakla kalmıyor; aynı zamanda mutluluk, üzüntü, acı ve umutla dolu, insanlığa dair incelikli bir hikâye anlatıyor.

Sho Takeuchi, Akihito Ichihara, Dai Matsuoka, Norihito Ishii, Taiki Iwamoto, Makoto Takase, Sotaro’nun yer aldığı ’Utsushi’, bu akşam Zorlu PSM’de sahne alacak.

• GÖK KUBBE

Son yıllarda dilimize çevrilen oyunlarıyla dikkat çeken yazar Lucy Kirkwood, Gök Kubbe ile 18. yüzyıl İngiltere’sinde toplumsal ve cinsiyet meselelerini ele alarak, kadınların toplumdaki rollerini ve güç dinamiklerini derinlemesine inceliyor. Şehir Tiyatrolarının sergilediği oyun, 12 kadının bir cinayet zanlısının hamile olup olmadığına karar vermek için toplanırken kendi geçmişleri ve toplumsal konumlarıyla yüzleşmelerini anlatıyor. Karakterlerin psikolojik derinliğini ve içsel çatışmalarını ustaca işleyen bu eser, adalet, kadınlık ve varoluş temalarını izleyiciye sorgulatıyor. Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği, Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir, Ayşem Yağmur Ulusoy, Canan Kübra Birinci, Çağlar Polat, Demet Bozkaya Şalt, Eraslan Sağlam gibi önemli isimlerin oynadığı ‘Gök Kubbe’, 26 Ekim Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ve 13-16 Kasım Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde yer alacak.

• ÖTEKİ VENEDİK TACİRİ

Adaletin merhametle, intikamın dostlukla, önyargının ise insanlıkla yüzleştiği ‘Öteki Venedik Taciri’, William Shakespeare’in en bilinen ve sahnelenen eserlerinden biri.

Venedikli tüccar Antonio, faizle borç vermenin Hristiyanlığın ruhuna aykırı olduğunu düşünerek sık sık Yahudi tefeci Shylock ile çatışır. Ancak tüm gemileri açık denizlerde kaybolmuş ve nakit sıkıntısı içinde debelenirken arkadaşının zengin bir varisi etkileyebilmesi için Shylock’tan borç almak zorunda kalır. Fakat Shylock’un acımasız bir şartı vardır: Eğer Antonio borcunu ödeyemezse, vücudunun istediği yerinden bir pound et alacaktır. Antonio’nun kaderi şimdi, intikam ve merhamet dolu bir mücadeleye dönüşmek üzeredir.

İsmail Sağır’ın uyarlayıp yönettiği, Çağdaş Tekin, Deniz Danışoğlu, İbrahim Arıcı, İsmail Sağır, İpek Türktan, Tuğra Can Bıçak, Yiğit Sertdemir’in rol aldığı ‘Öteki Venedik Taciri’, 28 ve 29 Ekim’de İstanbul Kumbaracı50’de sahnelenecek.