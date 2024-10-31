Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• KAPLAN

26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında, Meksika’dan Compania Banyan de Marionetas tiyatrosunun her yaşa uygun prodüksiyonu ‘Kaplan’, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Akbank Sanat’ta sahnelenecek. Karagöz tekniğiyle dünyanın kadim hikâyelerini ustaca harmanlayan Compania Banyan de Marionetas, bir kaplanın avlanma serüvenini ve avcının ruhsal yolculuğunu romantik ve naif bir dille seyirciye sunuyor. Oynatım süresince aceleye asla yer vermeyen bu topluluk, duygunun derinliklerini aktarabilmek için tempoyu ustalıkla ayarlıyor ve avcıyla izleyiciyi özdeşleştirirken ruhsal bir yolculuğa çıkarıyor.

• TEBDİL

Son yılların en üretken isimlerinden Ahmet Sami Özbudak, yeni projesi ‘Tebdil’ ile yine Balat’ın mistik dokusuna davet ediyor. Bu kez özel bir atmosfer yaratmak için düzenlendiği Pops Balat kafe ortamında, seyirciyi yeni bir deneyimle buluşturuyor. Ahmet Sami’nin ustalığıyla hayat bulan eser, izleyicileri hem düşündüren hem de eğlendiren bir yolculuğa çıkarıyor. Balat’ın eşsiz ambiyansı ve oyunun dinamikleri, seyircinin deneyimine derinlik katarak, onları hikâyenin bir parçası haline getiriyor.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Fehmi Karaarslan, Özge Borak, Burak Üzen, Erkan Akbulut ve Gülşah Fırıncıoğlu Yaşar’ın rol aldığı ‘Tebdil’, 4-11-18-25 Kasım’da İstanbul Pops Balat’ta yer alacak.

• YILDIZ

Parlak tüylü ve neşeli cıvıltılarıyla beş kişilik bir ailenin sevimli ferdi haline gelen muhabbet kuşu Yıldız’ın hayatına tanıklık etmek ister misiniz? Serap’ın kafesinin önünde sabırla bekleyen, Ela ağlayınca omzuna konan ve Ece’nin mor ayakkabılarının içine saklanan Yıldız’ın mutlu günleri, Hamdi’nin iş bırakmasıyla bir anda sona erer. Evin içindeki artan mutsuzluk, Yıldız’ı derinden etkiler ve onu evden kaçmaya sürükler.

Oyun, Yıldız’ın özgürlük ve aidiyet arayışını, "Mutlu insanlar nerede yaşar? Peki mutlu kuşlar nerede? Mutlu bir Yıldız nerede yaşar?" soruları etrafında dokuyarak dış dünyayı keşfedeceği zorlu bir yolculuğa çıkarıyor.

Deniz Dursun’un yazdığı, Anıl Can Beydilli’nin yönettiği, Mine Nur Şen’in tek kişilik oyunu ‘Yıldız’, 3 Kasım’da Kadıköy Boa Sahne’de, 16 Kasım’da Kadıköy Pax Sahne’de, 30 Kasım’da Bahçe Galata’da sahne alacak.