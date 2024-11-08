Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

İSTANBUL MON AMOUR - SENDEN BANA HAYIR GELMEZ GÜZEL İSTANBUL

Işıl Kasapoğlu’nun yaklaşık 30 yıl önce Orhan Veli Kanık’ın ‘İstanbul’u Dinliyorum’ şiirinden esinlenerek tasarladığı ‘İstanbul Mon Amour’ projesi, ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’nin 26. edisyonunda izleyicilere sunulmuştu. Her yıl farklı konular ve mekânlar etrafında farklı yönetmenler ve topluluklarla tasarlanan projenin bu yılki yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstleniyor.

Cahit Irgat’ın ‘İstanbul’ şiirine atıfla “Senden Bana Hayır Gelmez Güzel İstanbul” olarak adlandırılan performansı Birkiye, “İstanbul, âşık olduğumuz ama birlikte yaşamamız mümkün olmayan bir sevgili gibi. Sanki sonsuza kadar sürecek bir ayrılıklar, barışmalar dizgesi. Mutluluk ve acının iç içe geçtiği bir sarmal. Popülist bir dille söylersek; “ne seninle ne de sensiz” durumu. İstanbul Mon Amour, üç hikâyede farklı kesimlerden bu sarmala sıkışmış, üç kişinin aşk öyküsünü anlatıyor” şeklinde tanımlıyor.

Levent Tülek’in yazdığı, Bülent Şakrak’ın oynadığı ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’, Erdem Otopark’ta; Özen Yula’nın yazdığı, Funda İlhan’ın oynadığı ‘Neden İstanbul’, Hope Alkazar’da; Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı, Salih Bademci’nin oynadığı ‘Sesler’, Metrohan’da 8-9 Kasım’da dört farklı seansta sahnelenecek.

ARKADAŞ

Bu hafta, edebiyat ve şiire meraklı tiyatroseverlere, 68 kuşağının önemli ama az bilinen şairlerinden Arkadaş Zekai Özger’in hayatını ve eserlerini sahneye taşıyan ‘Arkadaş’ oyununu öneriyoruz. Oyun, Arkadaş’ın içsel yolculuğunu, Kent 16 dergisini, Ankara’ya gidişini, üniversite yıllarını ve siyasetin etkisi altında şekillenen yaşamını, hem kişisel bir serüven hem de bir dönemin panoraması olarak izleyiciye sunuyor. Toplumsal değişim arayışları içinde, dönemin siyasi şiir geleneğine uymayarak kendi yalnız yolunu oluşturan Arkadaş, şiirsel dünyasında başka bir evrende yaşamayı tercih eder.

“…Başını omzuma yasla / göğsümde taşıyayım seni / gövdem gövdene can olsun...”

Misperi Gençoğlu’nun yazıp yönettiği, Batuhan Yıldız’ın rol aldığı, Abdullah Aksoy’un müziği ile eşlik ettiği ‘Arkadaş’, 9 Kasım’da İstanbul Pax Sahne’de, 24 Kasım’da Taksim Ara Sahne’de yer alacak.

CEVİZ AĞACI

Üniversite mezunu olup iş bulamakta zorlanan gençlerin, umutla başladıkları ama belirsizlikle şekillenen yaşamlarına dair çarpıcı bir portre çizen Ceviz Ağacı, sıradaki oyunumuz.

Eskişehir oyunculuk bölümünden yeni mezun iki genç, pandemi sonrası İstanbul'a, tiyatro dünyasının kalbine doğru göç ederken, başarı arayışlarının iç içe geçtiği hayal kırıklıkları ve hayatta kalma mücadelesi sahneye taşınır. Bu iki genç, yalnızca kendi karakterlerinin değil, toplumun farklı kesimlerinden gelen birçok figürün de sesini duyurur; her biri birer "yeni nesil" portresi, her biri birer hayal, umut ve kayıp öyküsüdür

Özden Selim Karadana’nın yazıp yönettiği, Adil İrfanoğlu ve Oğuzhan Aksu’nun rol aldığı ‘Ceviz Ağacı’, 9 Kasım, 26 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde Kadıköy Boa Sahne’de yer alacak.