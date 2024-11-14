Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ÇİRKİN

Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi izlemek ister misiniz? Öyleyse bin yıllardır yaşayan, çirkinliğiyle lanetlenmiş Şiva ve ölümsüzlük cezasına çarptırılmış bir tavuk arasındaki çatışmayı anlatan ‘Çirkin’i öneriyoruz. Şiva ve tavuk, sürekli bir döngüde, geçmişin hatıralarıyla bugün arasında gidip gelirken, sahnede onların içsel çatışmalarını ve karşılıklı nefreti yansıtan bir diyalog örülür. Oyun, görsellerle desteklenen etkileşimli bir anlatı biçimiyle, izleyiciyi sadece sözlerle değil, aynı zamanda geçmişin kırık dökük izleriyle yüzleştirir. Her bir görüntü, bu iki varlığın tarihsel yolculuğunun bir parçası, her hareketleri, lanetin ve zamanın çeyrek yüzyıllık akışındaki bir başka adım. Şiva’nın çirkinliği, aslında insanın içsel kimlik arayışının, tavukla olan ilişkisi ise ölümsüzlüğün getirdiği yalnızlığın bir yansımasıdır.

Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği, Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun rol aldığı ‘Çirkin’, 16/17 Kasım ve 6/7 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek.

• LAV

Birbirinden ayrı ama birbirine derinden bağlı üç karakterin ruhsal çöküşlerini ve içsel çatışmalarını anlatan ‘Lav’, değişen ekibiyle tekrar sahnede. Oyun, sosyopat bir anne, kişilik bozukluğu içinde kıvranan kızı ve sürekli olarak erkek kimliğini annesine kanıtlama çabasındaki oğlunun içsel çatışmalarını ve karmaşık ilişkilerini derinlemesine irdeler. Her biri kendi travmalarının, kimlik arayışlarının ve duygusal yıkımlarının esiri olan bu üç karakter, birbirleriyle kurdukları bozuk bağlarla, hayatlarını adeta bir karanlık labirente dönüştür.

Bu karmaşık ilişkilerin ortasına bir genç adam girer; karakterlerin yıllardır duygusal yüklerle yüzleşirken, kendisini bir içsel arayış içinde kaybolmuş bulur. Sahnede karakterlerin ruhsal evrenlerine dair sarsıcı bir deneyim sizi bekliyor.

Serdar Saatman’ın yazıp yönettiği, Sevcan Yaman, Kaan Kurtoğlu, Eylem Kaçalin, Bahadır Karaca’nın rol aldığı ‘Lav’, 16 Kasım’da İstanbul Şişli TOK Sahne’de yer alacak.

• DİSKO TOPU

Ayça Güçlüten’in aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan "Disko Topu", sert ve derin bir kadın hikâyesi sunuyor. Bir kadın, küçük yaşta annesini kaybetmiş, babasından şiddet görmüş ve nenesinin elinde büyümüştür. Ancak nenesinin kaybı sonrası, yaşadığı evden kaçmak zorunda kalır. Oyun, bu kadının yaşadığı travmalarla yüzleşmesini, toplumun dışladığı, ‘deli’ olarak etiketlediği bir kadının ruhsal yolculuğunu anlatırken geçmişiyle, kimliğiyle ve hayatta kalma mücadelesiyle barışma sürecini derinlemesine işler.

Ayça Güçlüten’in yazdığı, Emre Saka’nın yönettiği, Nihan Doğa’nın rol aldığı ‘Disko Topu’, 16 Kasım’da Sahne Pulcherie’de, 18 Kasım’da Alan Kadıköy’de, 22 Kasım’da İzmir Sanat’ta sahne alacak. (Not: Travma mağdurlarını tetikleyebilecek unsurlar içeriyor.)