Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• KÂTİP BARTLEBY

New York’ta bir avukat, ofisine dördüncü bir çalışan alır: ‘Katip Bartleby’. Başlangıçta işini düzgün yaparken bir gün avukatın verdiği görevi ‘Yapmamayı tercih ederim’ diyerek reddeder. Zamanla tüm görevleri reddeder, yemek yemeyi ve ofisten ayrılmayı bile kabul etmez. Bartleby’nin bu tavrı yalnız, varoluşsal boşluk ve toplumsal normlara karşı bir başkaldırı olarak görülür. ‘Yapmamayı tercih etmesi’, hem bireysel özgürlüğün hem de sivil itaatsizliğin bir ifadesidir.

Herman Melville’nin yazdığı, Muhammet Uzuner’in sahneye uyarlayıp yönettiği, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Kerem Aktı, Osman Onur Can ve Yusuf Kısa’nın oynadığı ‘Katip Bartleby’, 22/23 Kasım ve 20/21 Aralık’ta İstanbul Cihangir Atölye Sahnesi’nde yer alacak.

• 10 ADIMDA UNUTMAK

1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, son etkinliğinde Studio Oyuncuları’nı ağırlıyor. ‘10 Adımda Unutmak’, çağdaş insanın bireysel dünyasına sıkışmış, büyük umutlarını küçük kazançlara feda etmiş, çevresine duyarsızlaşmış ve bilgi bombardımanı içinde cahilleşmiş trajik durumunu trajikomik bir şekilde ele alır. Oyun, sahne elemanları ve oyuncular arasındaki mücadeleyle bu durumu ifade ederken, seyirciyi hem eğlendirir hem de düşündürür. Prometheus’un ateşi insanlığa sunmasındaki feda anlayışına karşı, gönüllüce teslimiyet ve varoluşun trajik boyutları ironik bir dil ve performansla sergilenir.

Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği, Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy, Bahattin Genç’in rol aldığı ’10 Adımda Unutmak’, 23 Kasım’da Ankara Etimesgut Kent Tiyatro Festivali’nde, 27 Kasım’da İstanbul CKM’de sahne alacak.

• ANNEMDEN KALAN GÜL AĞACI MASANIN ÜZERİNDE ÇAYDANLIK BEYAZ BİR İZ BIRAKTI

Tünel Meydanı’na bakan tarihi Metrohan’da tiyatro oyunu izlemek ister misiniz? O zaman, hep birlikte bir anne ile akademisyen kızının ilişkisi üzerinden, geçmiş ile bugünün iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkalım. Bir semtin değişen ve dönüşen yapısına benzetilen bu ilişki, yaşadıkları evdeki nesneler aracılığıyla hayat bulur. Nesneler, geçmişi hatırlatan ve karakterlerin duygusal dünyalarındaki çatlakları simgeleyen semboller haline gelir. Seyirci, adeta bir müzede gezermiş gibi, kaybolan anları ve unutulmuş duyguları izler. Anlatılan her bir hikaye, karakterlerin ve toplumun değişen dinamiklerine dair ipuçları verir.

Ferdi Çetin’in yazdığı, Kayhan Berkin’in yönettiği, Ayşe Lebriz Berkem, Kayhan Berkin, Nergis Öztürk, Okan Urun ve Anıl Aslan’ın rol aldığı oyun, 22-29 Kasım’da İstanbul Beyoğlu Metrohan’da sahnelenecek.