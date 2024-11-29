Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

MÜFETTİŞLER

Yazar ve şairlerimizden Melih Cevdet Anday’ın yazdığı dört uyumsuz eserinden biri olan ‘Müfettişler’ bir evin içinde sıkışmış, emekli olmuş bir memur ve karısının hayatına odaklanıyor. Anday, 71 muhtırası öncesi Türkiye’deki karanlık dönemi kendi üslubuyla kaleme alıyor. Bürokratik baskının insanlar üzerindeki etkisini, halkın arasındaki ayrımcılığı, kutuplaştırılan insanın ve bireyin evinin içerisine sıkışmışmasını, kendi özgür alanının gittikçe küçültüyor olmasını “daraldıkça daralıyor dünya” repliği ile ifade eden oyun bizi bir umuda doğru yöneltmeye çalışıyor.

Engin Hepileri’nin yönettiği, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın rol aldığı ’Müfettişler’, bugün Zorlu PSM’de, 1 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 6 Aralık’ta İstanbul Moi Sahne’de yer alacak.

OTELDE

Bu hafta önereceğimiz ikinci oyun, bir yazarın son romanı Oda No:11’in sayfaları arasında geçen ve sahnede otel odasında şekillenen bir yolculuğa çıkıyor. Bir kadın ve erkeğin, ihanet, intikam ve kimlik sorgulamalarıyla birbirlerine psikolojik saldırılarda bulunduğu oyun, ilişkilerin ve varoluşun karanlık yönlerini aydınlatıyor. Otel odasının dar sınırlarında sıkışan karakterler, geçmişleriyle ve korkularıyla yüzleşirken, bir polis de cinayet izlerini takip eder.

Yıldırım Fikret Urağ’ın yazıp yönettiği, Okan Bayülgen, Ebru Unurtan ve Yıldırım Fikret Urağ’ın yr aldığı ‘Otelde’, bugün Ankara MEB Şura Salonu’nda, 2 Aralık’ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahne alacak.

LAZARUS

Sarsıcı bir oyun izlemek ister misiniz? Fırat Devecioğlu’nun yazdığı ‘Lazarus’u izlemenizi öneriyoruz. Annesinin ölümünü kabul edemeyen ve tamamlanmamış yas süreciyle boğuşan bir adamın yeniden doğuş hikâyesi. Refakatçi olarak annesiyle benzer hastalıklarla mücadele eden insanların arasında bulunmaktan haz duymaktadır. Çünkü onları gözlemleyerek kaybolan annesini zihninde yeniden yaşatabileceğini düşünür. Ancak bu süreç, onu karanlık içgüdülerine teslim eder. Sevdikleriyle yüzleşmesi, çöküşü ve yeniden varoluşuna tanıklık edeceğiniz, Hasan Demirci’nin yönetip rol aldığı tek kişilik ‘Lazarus’ oyunu 30 Kasım ve 1 Aralık’ta İstanbul Sahne Parantez’de, 6 Aralık’ta Think House’da sahnelenecek.