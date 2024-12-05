Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM

Yazılmasının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyan Haldun Taner’in iki perdelik oyunu ‘Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım’, İBB Şehir Tiyatroları seyircisiyle buluşuyor.

Taner, bu önemli eserinde 31 Mart Vakası’ndan 71 Muhtırası’na kadar bireysel ve toplumsal anlamda yaşanan dönüşümleri, kısaca değişen güncel görünümlerin gerisindeki değişmezliğin öyküsünü, aynı sokakta büyüyen çocukluk arkadaşı, iki zıt karakterin hayat hikâyesi üzerinden aktarıyor. Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 5-7 Aralık ve 25-28 Aralık tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yer alacak.

ÜÇÜ BİR ARADA

Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırlarını komik bir dille anlatan ‘Üçü Bir Arada’, size bu hafta önereceğimiz ikinci oyun. Üç farklı karakterin tek ortak noktaları erkek olmaları. Girdiği her maçta skordan skora koşmak zorunda bırakılan erkekliğin türlü hallerini anlatıyor. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı Engin Alkan’ın yönettiği, Cem Davran, Celil Nalçakan, Onur Özaydın’ın rol aldığı oyun, 10 Aralık’ta Kozzy Sahnesi’nde yer alacak.

GECE KRALİÇESİ

Bu hafta önereceğimiz son oyun, bir yazarın son romanı Oda No:11’in sayfaları arasında geçen ve sahnede otel odasında şekillenen bir yolculuğa çıkıyor. Bir kadın ve erkeğin, ihanet, intikam ve kimlik sorgulamalarıyla birbirlerine psikolojik saldırılarda bulunduğu oyun, ilişkilerin ve varoluşun karanlık yönlerini aydınlatıyor. Otel odasının dar sınırlarında sıkışan karakterler, geçmişleriyle ve korkularıyla yüzleşirken, bir polis de cinayet izlerini takip eder. Yıldırım Fikret Urağ’ın yazıp yönettiği, Okan Bayülgen, Ebru Unurtan ve Yıldırım Fikret Urağ’ın yr aldığı ‘Otelde’, bugün Ankara MEB Şura Salonu’nda, 2 Aralık’ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahne alacak.