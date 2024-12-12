Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BATI EKSPRESİ

Göçün acısını batılılaşmanın coşkusuyla harmanlayan Batı Ekspresi, bir yandan Batı’nın bolluk ve tüketim toplumu cazibesine kapılırken, diğer yandan kendi kültürlerini cebine doldurup çeşitli sebeplerle gurbet yollarına düşen ve Şark Ekspresi’ne binenlerin hikâyesini anlatıyor. Özgürlüğün, batılılaşmanın ve kapitalizmin çarpıcı etkilerini işlerken, aynı zamanda göç edenlerin doğdukları topraklara duyduğu özlemi ironik ve düşündürücü bir şekilde ele alıyor. Oyun, kültürel değerlerin Batı’nın sunduğu ‘vaha’ ile çatışmasını gözler önüne seriyor. Batı Ekspresi, yolculuğun yalnızca gidişini değil, aynı zamanda dönüşünü de sorgulayan bir tecrübe sunuyor.

Matei Visniec’in yazdığı Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği, Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar rol aldığı oyun, 17 Aralık’ta İstanbul Beyoğlu Ses 1885 Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

• AYNA

Geçen yıl İngiltere sahnelerinde büyük ilgi uyandıran Ayna, sansür, gerçeklik ve sanatın politik işlevlerini derinlemesine ele alan yapısıyla dikkat çekiyor. Sam Holcroft’un bu çarpıcı eseri, seyirciyi ilk başta bir nikâh merasimi atmosferinde karşılıyor. Çiçekler, süslemeler ve geleneksel yeminlerle masum bir tören gibi başlayan sahne, kısa süre içinde bir "oyun içinde oyun" yapısına dönüşerek gerçeklik ve kurmaca arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Sanatın amacının gerçeği yansıtmak mı yoksa bir kaçış sunmak mı olduğu sorusunu gündeme getirirken, anlatıların nasıl kontrol edildiğini ve sansürün sadece baskıcı rejimlerde değil, özgürlükçü toplumlarda da farklı biçimlerde var olduğunu düşündürtüyor. Metin, tiyatronun ‘doğası gereği yalan söylediği’ fikrini işlerken, bu yalanların hangi amaçlarla kullanıldığına odaklanıyor.

Sam Holcroft’un yazdığı, İham Yazar’ın yönettiği, Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış rol aldığı oyun, 14 Aralık ve 21 Aralık’ta 16.00 ve 20.30 saatlerinde Dasdas İstanbul’da sahne alıyor.

• TOMRİS

Tomris Uyar sever misiniz? ‘Tomris’, bir akıl hastanesinde kendisini Tomris Uyar zanneden bir kadının öyküsü üzerinden, kimlik arayışını ve edebi bir mirasla kurulan hayali bir bağı anlatıyor. Bireyin kimlik arayışını ve gerçeklikten kaçma çabalarını derinlemesine işleyen oyun, edebiyat, delilik ve hayal gücü arasındaki sınırları sorguluyor. Monologlar üzerinden ilerleyen eser, hem komik hem de dokunaklı bir üslupla, kadınlık, özgürlük ve varoluşsal sorgulamaları izleyiciye sunuyor. Kaan Erkam’ın yazdığı, Mehmet Ulay’ın yönettiği, Janset’in rol aldığı ‘Tomris’ oyunu, 13 Aralık’ta İstanbul Torium Sahne’nde, 14 Aralık’ta Bodrum Kültür Sanat’ta, 15 Aralık’ta İzmir İstinyeArt’ta yer alacak.