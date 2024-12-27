Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• İSTANBUL ŞİİRLE BULUŞUYOR: GÜLTEN AKIN

İBB Şehir Tiyatroları, ‘İstanbul Şiirle Buluşuyor’ başlığı altında, şairlerin kelimelerinden doğan şiirsel bir yolculuğa davet ediyor. Şairlerin dizelerinde yankı bulan duygular, özel olarak tasarlanmış mekânlar ve ses evrenlerinde şekil buluyor; her bir kelime, her bir hece, izleyicinin ruhunda yeni bir ‘anlatı’yı inşa ediyor.

“Nergisten sorumlu değilmişim bunu öğrendim

Kar umarsız yağabilir, ayaz çıkabilir

Uzun sürebilir, kötü şeyler olabilir

Nergis uyanmayabilir”

diyen Gülten Akın’ın şiirlerinden yola çıkarak Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği, Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol aldığı ‘Ben Nergisten Sorumluydum’ 29 Aralık’ta Kadıköy Müze Gazhane’de seyirciyle buluşuyor.

• MACBETH

William Shakespeare'in en kısa ama en önemli trajedilerinden biri olan ‘Macbeth’ bu kez Kemal Aydoğan rejisiyle 29 Aralık ve 12 Ocak’ta Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyunda başrolleri Barış Atay, Ezgi Çelik üstlenirken cadılara hayat veren Aybanu Aykut, Deniz Elmas, Melek Ceylan, Gözde Kısa, Özge Öztürk’ü dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum.

• DUBLÖRÜN DİLEMMASI

Murat Menteş’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Dublörün Dilemması’, konservatuvarı terk ettikten sonra para kazanmak için çeşitli işlere girişen ancak dikiş tutturamayan Nuh Tufan’ın arkadaşı İbrahim Kurban ve ev arkadaşı Baretta ile başından geçen absürd ve tirajikomik olayları anlatıyor.

Sercan Özinan’ın uyarlayıp yönettiği, Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin’in rol aldığı oyun, 30 Aralık’ta Baba Sahne’de, 20 Ocak’ta Bakırköy HOP ve 26 Ocak’ta Ses Tiyatrosu’nda sahnelenecek.