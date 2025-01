Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ESTRAGON ŞAPKASINI LUCKY’NİNKİNİN YERİNE GİYER VE LUCKY’NİN ŞAPKASINI VLADİMİR’E UZATIR

Sarı Sandalye, kuruluşunun 10. yılında, Samuel Beckett'in ünlü eseri Godot'yu Beklerken'den ilham alarak sahnelediği oyunla absürd tiyatronun derinliklerini izleyiciyle buluşturuyor. İç içe geçmiş öyküleriyle insanın varoluşsal çabalarını ve hayatın belirsizlikleriyle yüzleşmesini sorgulayan oyun, seyirciye 'Bu hayatta biz kimi, ne için bekliyoruz?' sorusunu yöneltiyor.

“Her gün, her saat, hiç durmadan, her kulvarda yapılan sonsuz bir yolculuğa doğuyoruz. Her şey bizim üstümüze kalmış sanki, herkesten biz sorumluyuz. Başarmayı, bir şeylerin geçmesini, daha iyi, daha başka, daha daha… olmasını bekliyoruz. Çabalıyoruz”

Doğa Nalbantoğlu’nun yazıp yönettiği Emirhan Altunkaya, Emre Yıldızlar, Gül Doğa Selvi, İrem Kalaycıoğlu, Kayra Belen Yardımcı, Şeyiba Ceren Ülgen, Yusuf Tan Demirel’in rol aldığı oyun 11-28 Ocak’ta Beyoğlu Hope Alkazar’da sahneleniyor.

• BABİL KULELERİ

Bakırköy Belediye Tiyatroları, sizi bir pazar günü iki işçinin çalıştığı bir gökdelen inşaatına davet ediyor. 'Babil Kuleleri', ustabaşının daha fazla kazanmak için çalıştırdığı işçilerin hikâyesiyle başlıyor. İnşaat sürecinin farklı zaman dilimlerine sıçrayarak geniş bir toplumsal panorama sunan oyun, toplumsal sınıflar arasındaki görünmeyen bağları, işçi sınıfı ile elit sınıf arasındaki uçurumu ve bu kesimlerin birbirlerinden ne kadar uzak olduklarını derinlemesine inceliyor. Ebru Nihan Celkan’ın yazdığı, Fidan Tek Koşar’ın yönettiği, Alper Altuner, Burak Dur, Çetin Etili, Doğuş Can Uzun, Gözde Ayar, İrem Sultan Cengiz, Özge Çatak’ın rol aldığı ‘Babil Kuleleri’ 11-25-31 Ocak tarihlerinde Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

• İSTANBUL ŞİİRLE BULUŞUYOR: EDİP CANSEVER

İBB Şehir Tiyatroları, “İstanbul Şiirle Buluşuyor” başlığı altında, şairlerin kelimelerinden doğan şiirsel bir yolculuğa davet ediyor. İkinci Yeni’nin “özgün” şairleri arasında kabul edilen Edip Cansever’in dramatik şiirleri arasında yer alan Oteller Kenti, şiirin mekân ve ses özellikleri üzerinden yeniden kurgulanıyor ve izleyicilere şiir merkezli farklı bir sahne deneyimi sunuyor.

Hüma Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği, Hüseyin Köroğlu, Hümay Güldağ ve Aslı Şahin’in rol aldığı ‘Oteller Kenti’, 12 Ocak’ta Kadıköy Müze Gazhane’de seyirciyle buluşuyor.