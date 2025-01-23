Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

CARMEN

İstanbul’un Balat semtinde yer alan Yuvakimyon Rum Kız Lisesi, tiyatroların mekânı olmaya devam ediyor. 1881 yılında kukla gösterisi yapmak üzere İstanbul’a gelen Thomas Holden’ın hikâyesinden esinlenerek sahnelenen ‘Carmen’ oyunu, seyircileri bu tarihi yapıda, geçmişin izleriyle buluşturuyor.

Dünyaca ünlü kukla sanatçısı Thomas Holden, insan boyutundaki gerçekçi kuklalarla Carmen oyununu Beyoğlu’nda sahneliyor. Bu esnada, Carmen adlı kuklanın gerçek bir kadın olduğuna dair söylentiler şehri sarmaya başlıyor. Meşrutiyetin ilanının arifesinde, tarihsel olaylarla iç içe ilerleyen oyunda, izleyiciye Fotoğrafçı Onnik Efendi ve Thomas Holden’in dâhil olduğu muzip bir aşk çekişmesi sunuluyor.

Sinem Öztürk’ün yönettiği, Cengiz Samsun, Hakan Eratik, Mehmet Şerif Tozlu, Mahir Akgündoğdu ve Onnik Annesi Sesi ile Gülsen Tunçer’in rol aldığı ‘Carmen’, 26 Ocak’ta Balat Yuvakimyon Rum Kız Lisesi’nde, 30 Ocak’ta Beyoğlu Metrohan’da seyirciyle buluşuyor.

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RÜYA

Tatile giren çocuklar için Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Rüya’ adlı oyunu öneriyoruz.

Özge Midlilli’nin yazıp yönettiği oyun, hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılıyor. ‘Rüya’ 26 Ocak ve 2 Şubat’ta saat 12.00 ve 15.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

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BULAŞIKÇILAR

Lüks bir restoranda yemek yemek, tüketim toplumunun göz alıcı etkinliklerinden biridir. Peki ya bulaşıkhanesi? Morris Panych’in kaleminden çıkan Bulaşıkçılar oyunu, bu görünmeyen dünyayı çalışanların gözünden ele alarak modern toplumun hiyerarşik yapısını derinlemesine inceliyor. Yaşlı bir bulaşıkçı olan Dressler’in, genç ve idealist Emmett ile arasındaki ilişkiye odaklanan oyun, sınıf farklılıkları, iş hayatının monotonluğu ve bireysel umutların toplumun beklentileriyle çatışması üzerine derin bir eleştiri sunuyor. Berna Adıgüzel’in yönettiği, Eraslan Sağlam, Ulukan Özpolat, Zeki Yıldırım ve Yiğit Emrah Gümrah’ın rol aldığı oyun, 24 Ocak’ta Beyoğlu Tatavla Sahne’de seyirciyle buluşuyor.