Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BÜYÜK ZARİFİ APARTMANI

Beyoğlu’nun derinliklerinde, zamanın unuttuğu bir apartmanın içinde geçmişin yankılarıyla şekillenen bir tiyatro oyunu ‘Büyük Zarifi Apartmanı’. Pembe Çıkmazı’nda bulunan bu mekânın kendisi hem fiziksel hem de ruhsal bir hafıza deposu. Oyun, tarihî gerçekler ve kurmaca öykülerin iç içe geçtiği, izleyiciyi yalnızca bir apartmanın değil, İstanbul’un kadim kültür ve hafızasına da tanıklık etmeye davet ediyor. İstanbul Rumlarının geçmişinden bugüne uzanan iki kısa hikâye ile İstanbul Rumlarının geçmişinden bugüne uzanan iki kısa hikâye ile, şehrin kaybolan izleri ve unutulmuş yaşamları yeniden gün yüzüne çıkıyor.

İlyas Özçakır’ın yönettiği, Pınar Fidan, Çağdaş Ekin Şişman, Gafur Uzuner, Umut Çınar ve Rasmi Tsopela’nın rol aldığı oyun, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde Istos Sahne/Büyük Zarifi Apartmanı’nda seyirciyle buluşuyor.

• YARIN BELKİ DE

‘Yarın Belki de’, İngiliz performans topluluğu Forced Entertainment’ın ‘Tomorrow’s Parties’ adlı yapımının bugüne ve Türkiye’nin güncel gerçekliğine uyarlaması. Geleceğin neler getirebileceğine dair bugünün umut ve korkularını derinlemesine sorgulayan oyun, spekülasyonlardan ütopik ve distopik fallara, bilim kurgu senaryolarından politik kâbuslara, absürt fantezilerden gerçekçi kaygılara kadar uzanan bir yelpazede, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de eğlendiriyor. Oyuncuların rehberliğinde izleyici, hem dramatik hem de komik bir şekilde, geleceğin belirsizliğine dair farklı bakış açılarını keşfediyor. Ayşe Draz’ın yönettiği, Aslı İçözü ve Şerif Erol’un rol aldığı oyun, 1-5-8 Şubat tarihlerinde İstanbul Beykoz Kundura’da seyirciyle buluşuyor.

• 9/8’LİK KIYAMET

Elinde darbukasıyla sahne ortasında yükselen Diyar, çaldığı müzikle birlikte salondaki atmosferi sarıyor, seyirciyi ritmin etkisiyle bir hayal dünyasına çekerken yavaşça uzaklardan, geleceğin yıkıcı öyküsünü anlatmaya başlıyor. İklim krizinin ilk günleri İstanbul’da büyüyen açlık ve kıtlık, büyük bir isyanın ateşini körüklüyor.

Krizi fırsata çeviren İzan adlı muhafazakâr bir hareket yükseliyor. Diyar, bu kaotik ortamda tanıştığı ve büyük bir gizem taşıyan Leyla ile Kopil’in hikâyesini, gerçeği ve hayali birbirine karıştırarak anlatıyor. Şamil Yılmaz’ın yazdığı, Sezen Keser’in yönettiği, Oğulcan Arman Uslu’nun rol aldığı tek kişilik oyun, 2 Şubat’ta Bahçe Galata, 9 ve 23 Şubat’ta Kadıköy Boa Sahne’de, 16 Şubat’ta Ankara Kült Sahne’de seyirciyle buluşuyor.