Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

BİRİ GELECEK YA DA BİR ŞEY OLACAK

Gece yarısı bir bankta yalnız başına oturan ve yaşamını sonlandırma arzusunda olan ancak bir türlü bunu gerçekleştiremeyen bir adamın içsel çatışması ve varoluşsal sorgulamalarıyla başlıyor ‘Biri Gelecek ya da Bir Şey Olacak’. Tüm bu karamsar düşüncelerine rağmen içinde hâlâ engelleyemediği bir umut taşıyor. Bir an ayrılıp geri döndüğünde bankta yalnız otururken bulduğu kadının varlığı, ona hayatına dair yeni bir başlangıcı, yaşamın anlamına dair yeni bir keşif imkânı sunuyor. (Bu karşılaşmanın oyuna dinamizm getirdiğini ekliyeyim.)

Caner Şahin’in yazdığı, Ali Haydar Çataltepe’nin yönettiği, Caner Şahin ve Tuğçe Yolcu’nun rol aldığı oyun, 6 Şubat’ta Kadıköy Boa Sahne’de, 21 Şubat’ta Taksim Ara Sahne’de, 28 Şubat’ta Pax Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

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İSPAT

David Auburn'ın 2000 yılında yazdığı ve Tony Ödülü kazanan ‘İspat’ adlı eseri, Saim Güveloğlu yönetiminde 6-7-8 Şubat’ta İstanbul Bahçe Galata’da seyirciyle buluşuyor.

Derya Özsoy, Sarp Doğa Çelik ve Güneş Hanağası’nın rol aldığı oyun, matematikçi Robert’ın ölümünden sonra, onun bıraktığı matematiksel defterlerin Catherine, kızı Claire ve eski öğrencisi Hal arasında tartışmalara yol açmasını konu alıyor. Catherine, babasının mirasını ve matematiksel dehasını sorgularken aynı zamanda kendi zihinsel sağlığından da endişe duyuyor. Bilim, aile bağları ve bireysel kimlik üzerine derin bir anlatı içerirken Catherine’in özgürlüğünü ve gücünü bulma sürecini işliyor.

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FINDIKKIRAN

E.T.A. Hoffmann’ın büyülü bir yılbaşı akşamı başlayan ve hayal ile gerçek arasında şekillenen masalından Dilşad Çelebi’nin uyarlayıp Lerzan Pamir’in yönettiği ‘Fındıkkıran’, küçük Clara’ya bir fındıkkıran oyuncağı alınmasıyla başlıyor. Özel bir bağ kurduğu oyuncağın gerçek bir prense dönüşmesiyle yaşadığı maceralar anlatılıyor. 1800’lerden günümüze birbirinden farklı versiyonlarıyla büyük ilgi gören bu halk öyküsü, Şehir Tiyatroları tarafından 9-16 Şubat’ta, 12.00 ve 15.00 seanslarıyla Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde çocuk izleyiciler için sergileniyor.