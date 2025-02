Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• MONOLOGLAR MÜZESİ: AŞK

Ahmet Sami Özbudak’ın küratörlüğünde hayata geçen Monologlar Müzesi serisi, her odasında farklı karakterlerin hayatına dair kesitleri sunan özgün bir deneyim. Her monolog, izleyiciyi, gözlemci olmaktan çıkarıp, karakterlerin içsel dünyalarına adım atmalarını sağlayan bir atmosfere sahip. ‘Aşk’ bölümü ise her biri yaklaşık 15 dakika süren “Sana Bunları Anlatırken, Ben Bu Oyunu Bozarım, Kozalak Çiçeği, Kenotaf, Taku, Kararmasın Yeter ki” adlı altı monologtan oluşuyor. Duygu Pelit, Gizem Kaya, Derya Yıldırım, Nurcan Şirin, Melis Öz, Özlem Yılmaz ve Özkan Kaya’nın rol aldığı oyun, bugün Balat Monologlar Müzesi’nde seyirciyle buluşuyor.

• DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET

Agatha Christie’nin İstanbul’da yazdığı, Dedektif Hercule Poirot karakterinin en gizemli maceralarından biri olan Doğu Ekspresinde Cinayet, Atilla Şendil ve Savaş Özdural tarafından tiyatro sahnesine uyarlanıyor. İstanbul’dan kalkan Doğu Ekspresi, farklı sosyal statü ve geçmişe sahip yolcuları bir araya getiriyor. Aralarında tatil yapmak üzere yola çıkan Dedektif Hercule Poirot da var. Daha ilk gece lüks trende işlenen bir cinayetle, Poirot bir anda çözülmesi gereken büyük bir gizemin ortasında kalıyor.

Görsel efektlerin de yer aldığı oyunda Dedektif Poirot’a usta oyuncu Atilla Şendil hayat verirken diğer karakterleri ise Savaş Özdural, Pelin Turancı, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu canlandırıyor. Oyun, bugün Isparta Kültür Merkezi, 16-17 Şubat’ta Antalya AKM, 6 Mart İstanbul Uniq’de yer alıyor.

• İKİNCİ DERİ

Kristin Idaszak’ın aynı adlı eserinden uyarlanan ‘İkinci Deri’, anneler ve kızlar arasındaki derin bağları ve karmaşık ilişkileri ele alıyor. Oyun, üç farklı kadının monologları aracılığıyla, geçmişin yüklerinin ve aile sırlarının nasıl bir miras olarak taşındığını irdeliyor. Her karakter, içsel bir yolculuğa çıkarak hem bireysel hem de toplumsal kimliklerini sorguluyor. Oyun, aile dinamikleri ve geçmişin etkilerinin insan hayatındaki belirleyici rolünü, duygusal bir bakış açısıyla sunuyor. Tuğra Can Bıçak’ın yönettiği, Dilan Akbulut, Elanur Tüfenkçi ve Selin Kaşıkçı’nın rol aldığı ‘İkinci Deri’, bugün Şişli Arsız Mekân’da, 20 Şubat’ta Kadıköy Boa Sahne’de seyirciyle buluşuyor.