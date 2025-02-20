Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• AMALIA

Fado müziğinin büyülü dünyasında, hayatını notalarla yazan Amália Rodrigues’in yaşamına dokunan Amália, sanatçının ölümsüzleşen ruhunu müzikleriyle sahnede yeniden canlandırıyor. Amália’yı oynayan Bestem Yuvarlak’a müzisyen Onur Kahvecioğlu gitarıyla eşlik ediyor. Bu birliktelik sanatçının unutulmaz fadolarını derinleştirerek sahnedeki atmosferi zenginleştiriyor. Aynı zamanda Amália Rodrigues’in ölüm merasimi olarak tasarlandığı için seyircilerden bu özel anı daha derinden yaşamak adına siyah giyinmeleri rica ediliyor.

Bestem Yuvarlak ve Özlem Dilan Atakul’un birlikte yönettiği oyun, bugün Ankara Aralık Sahnesi’nde, 9 Mart’ta İstanbul All Saints Moda Kilisesi’nde, 26 Mart’ta İstanbul İmalathane Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

• KUTSAL

Kutsal, perinatal depresyon ve yeni anneliğin zorlukları gibi konuları ele alarak izleyicide güçlü duygusal etki yaratıyor. İngiliz yazar Morgan Lloyd Malcolm’ın kaleme aldığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği, Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün rol aldığı oyun, bugün Bursa BOAB Sahne’de, 25 Şubat’ta İstanbul CKM’de, 4 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda yer alacak.

• BİLİRBİLMEZ

Bilirbilmez, bireyin netlik ve doğruluk arayışında kendi yarattığı normlara hapsolmasını ironik ve katmanlı bir dille sahneye taşıyor. İzleyiciyi, Aiskhylos, Shakespeare, Beckett ve Havel’den izlerle metinler arası yolculuğa çıkartarak tarihsel ve metaforik bir anlatım sunuyor.

Özgür Özkurt’un yönettiği, Ayşegül Altan, Melis Avçil, Atakan Büyükbaş, Altay İcimsoy, Özgür Özkurt, Burak Yıldırım ve Gizem Tileylioğlu’un yer aldığı oyun 21-28 Şubat’ta İstanbul Studio Oyuncuları Sahnesi’nde.