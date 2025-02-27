Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• MASKBETH

William Shakespeare’in ünlü trajedisi ‘Macbeth’, yönetmen Altuğ Görgü tarafından, Candan Günay’ın tasarladığı özel masklarla yeniden yorumlanıyor. Bursa Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Maskbeth’, cadıların kaderin sırlarını keşfettiği sırada, başcadı Hekate’nin Macbeth’in dosyasını yeniden incelemek üzere gelişiyle başlıyor. Cadılar, Hekate için Macbeth’e bildirdikleri kehanetleri, onun nasıl yavaş yavaş hırsın tuzağına düştüğünü, Lady Macbeth’in Kral Duncan’ı öldürmesi için onu nasıl kışkırttığını ve suçluluk ile paranoyanın gölgesinde zalimliğe sürüklenişinin hikâyesini tekrar canlandırıyor.

Hekate, rutin konuşmasında “biz onların içindeki boşluğu besledik, onlar her sözümüzü kehanet bellediler” diyerek yaşananları özetliyor. Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten ve Serdar Soyer’in rol aldığı oyun, 27-28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

• YETER

İskoç yazar Stef Smith’in kaleme aldığı Yeter, modern dünyada kadın olmanın ağırlığını ve toplumsal beklentilerin bireyler üzerindeki baskısını ele alıyor. Aynı dönemde işe başlamış, biri evli ve çocuklu, diğeri ise kötü bir ilişkiden kurtulmaya çalışan kırklı yaşlardaki iki hostes, geçmişleri, hayalleri ve hayatlarının gidişatı üzerine sıradan gibi görünen bir sohbete dalıyor. Ancak bu diyalog, zamanla derinleşerek onları kendi iç dünyalarındaki çatışmalarla yüzleşmeye, biri kaçışı, diğeri özgürlüğü arzularken ikisi de kim olduklarını ve kim olabileceklerini sorgulamaya başlıyor. Gonca Küçükardalı’nın yönettiği, Esra Ruşan ve Gizem Erdem’in rol aldığı oyun, 1-2-8-9 Mart tarihlerinde İstanbul Craft Tiyatro’da sahne alıyor.

• SABAHA KARŞI

İkiye bölünmüş bir şehir: Bir yanda ışıklı caddeler, göğe yükselen apartmanlar; diğer yanda ise karanlığa gömülmüş, unutulmuş Kömürcüler Mahallesi. Sabaha Karşı, dönüşüme(!) zorlanan, görmezden gelinen hayatlara ışık tutuyor. Yaklaşan depremin yıkımını haberleştirdiği için gözaltına alınan annelerini kurtarmaya çalışan Âdem ve Sado’nun hikâyesi anlatılıyor.

Seçimlerden zaferle çıkan Başkan’ın kurulu düzeni karşısında eğilmeyen ikili, artan baskılar karşısında çaresiz kalınca gerçek dönüşümün yalnızca mahalleliyle mümkün olduğunu fark ediyorlar. Ahmet Balta’nın yönettiği, Eylül Güntekin, Gizem Kandemir, Hamit Mutlu ve Kemal Yazıcı’nın yer aldığı oyun, 1 Mart’ta Kadıköy TiyatrOPS’da, 6 Mart’ta Şişli Habitat Sahne’de, 28 Mart’ta Kadıköy Boa Sahne’de seyirci ile buluşuyor.