Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• AŞK LİSTESİ

Norm Foster’ın mizah ve karakter derinliğini ustaca harmanladığı Aşk Listesi, modern ilişkileri ve insanın aşk algısını işliyor. Birbirine zıt karakterlerdeki iki eski dost, çapkın ve aşk hayatında istikrarsız bir yazar olan Oktay ve istatistikçi olarak çalışan, mantığını ön planda tutan ve romantizme mesafeli Kenan’ın etrafında şekillenen hikâye, Oktay’ın Kenan’a ellinci doğum gününde verdiği sıra dışı bir hediye ile başlıyor; Kenan’ın ideal sevgiliyi bulmasına yardımcı olacak bir ‘Aşk Listesi’.

İlişkilerde mükemmellik arayışının getirdiği çelişkileri ve aşkın doğasında var olan sürprizlerin ortaya çıktığı oyun komik diyaloglar ve karakter dinamikleriyle izleyicisine hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Serkan Üstüner’in yönettiği, Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı oyun, bugün Torium Sahne’de, 9 Mart’ta Sahne Dragos’da,10 Mart’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 21 Mart’ta Diyarbakır’da seyirciyle buluşuyor.

• APSOLİT

Duyular, hafıza ve toplumsal gerçeklikler üzerine kurulu Apsolit, mutlak kulak (absolut pitch) yeteneğine sahip bir çocuğun küçük bir sınır köyünden İstanbul’a uzanan yolculuğu anlatılıyor. Olağanüstü bir müzik yeteneğine sahip Apsolit İsmail, göçün ve toplumsal eşitsizliğin sesleri ruhunda taşırken kendisini anlamayan bir çevrede, yeteneğinin ona sunduğu fırsatlar ile aidiyet duygusu arasında sıkışıp kalıyor. Bireyin kendini keşfetme sürecinde karşılaştığı engelleri, kültürel farklılıkları ve müziğin evrensel bir dil olarak nasıl köprü kurabileceğini sorgulayan oyun, gerçekçi anlatımıyla toplumun yetenek algısını, adalet anlayışını ve farklılıklara bakışını derinlemesine irdeleyerek izleyiciyi düşündürüyor.

Onur Yalçınkaya’nın yönettiği, İbrahim Barulay’ın rol aldığı oyun, bugün Bahçe Galata’da, 14 Mart’ta Kabile Sahne’de, 24 Mart’ta Ankara Kült Sahne’de seyirci ile buluşuyor.

• SEYİRCİ

Seyirci, küçük bir dükkânda, adeta kendi varlığına gömülmüş bir saat tamircisinin trajik hikâyesini anlatıyor. Kimlerin saatlerini tamir ettiğini, kimlerin zamanına dokunduğunu bilmeden, kendi zamanını onarmaya muktedir olup olmadığını sorgulayan bu yalnız adam, yaşamı yalnızca seyreden biri olarak kaderine mahkûm görünüyor. Ancak oyun, seyirciye yalnızca izlememeyi, karşı çıkmayı, kendi zamanına sahip çıkmayı ve mücadele etmeyi fısıldayan trajikomik, zaman zaman ürpertici ve derin bir anlatı sunuyor.

Kaan Erkam’ın yazdığı, Özdemir Çiftçioğlu’nun yönettiği, Onur Şenay’ın rol aldığı oyun, 12-19-26 Mart tarihlerinde İstanbul Kats Sahne’de yer alıyor.