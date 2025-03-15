Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BÜYÜK PLAN

Totaliter bir rejimin bireyler üzerindeki karanlık etkilerini, eğitimli iki karakterin gözünden anlatan Büyük Plan, bu hafta size önereceğimiz ilk oyun. Medyanın manipülatif gücü ve adaletin çöküşü karşısında, bilinçli olmalarına rağmen sistemin parçası haline gelmiş bu bireyler, gerçeklerden kaçışın mümkün olup olmadığını sorguluyor. Biri gazeteci, diğeri avukat olan bu çift, yozlaşmış düzene karşı eleştirilerini dile getirse de konfor alanlarından çıkmanın ve bu karanlık düzene karşı durmanın cesaretini bulamıyor; böylece dolaylı olarak rejime hizmet ediyorlar.

Bireysel ve toplumsal çöküşü, kimlik kaybını sahnede derinlemesine işlerken izleyici de düşünmeye sevk ediyor. Onur Duru’nun yazdığı, Can Ali Çalışandemir’in yönettiği, Çiğdem Yıldız, Eray Cezayirlioğlu ve Seyhan Arman’ın videosuyla yer aldığı oyun, 17 Mart’ta Bakırköy HOP Sahne’de, 24 Mart’ta Claphall Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

• HAVUZ (SU YOK)

Mark Ravenhill’in yazdığı Havuz (Su Yok), eski arkadaşlar arasındaki kıskançlık, ihanet ve sanatsal hırsları mercek altına alıyor. Bir grup sanatçının, içlerinden birinin büyük bir başarı elde ederek lüks bir hayata adım atması karşısında hissettikleri kıskançlığı ve bu duyguların beklenmedik bir kaza sonucu nasıl açığa çıktığını anlatıyor. Bu trajedi sonrası evinde yaşamaya başladıkları arkadaşlarının hastane sürecini, kendi sanatsal projeleri için bir fırsata dönüştürmeye karar veriyorlar. Hayatına imrendikleri arkadaşlarının çöküşü onların yükselişi mi olacak?

Kollektif bilinçle ilerleyen oyun, sanatçılar arasındaki rekabet, ihanet ve tüketim kültürü üzerinden sanatın etik sınırlarını ve insan ilişkilerinin kırılganlığını sorguluyor. Mert Öner’in yönettiği, Adil İrfanoğlu, Ata Şimşek, Oğuzhan Aksu ve Umut Berk Seven’in rol aldığı oyun, 16 Mart’ta Kadıköy Pax Sahne’de, 24 Mart’ta Dasdas İstanbul’da seyirciyle buluşuyor.

• KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ

Bertolt Brecht’in kaleme aldığı, epik tiyatronun önemli örneklerinden Kafkas Tebeşir Dairesi, Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından sahneye taşınıyor. "Çocuk onu doğuranın mıdır, yoksa onu yetiştirenin midir?" önermesinden yola çıkan oyun, savaşın yıkıcı sonuçlarının halkları nasıl etkilediğini çarpıcı bir hikâye ile anlatırken izleyiciye adalet, mülkiyet, emek, vicdan gibi kavramları sorgulamaya davet ediyor.

Ümit Aydoğdu’nun yönettiği, Eskişehir Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun, 15-16 Mart tarihlerinde Eskişehir BB Sanat ve Kültür Sarayı’nda sahneleniyor.