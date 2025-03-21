Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

KIRLANGIÇ

2016’da ABD, Orlando’da bir LGBT+ kulübe düzenlenen silahlı saldırıdan ilham alan Guillem Clua’nın toplumun ötekileştirdiği bireylerin hikâyelerine odaklanarak insan ilişkilerini, affetmeyi ve sevginin dönüştürücü gücünü ele aldığı ‘Kırlangıç’ eseri, Birkan Uz’un rejisiyle sahneleniyor.

Oyun, oğlunun anısını yaşatmak için ders vermeyi sürdüren sert ve disiplinli bir müzik öğretmeni olan Amelia’dan genç bir adamın ısrarla şan dersi almak istemesiyle başlıyor. Ancak ders ilerledikçe Orlando’nun ısrarının sebebi, ikisini de derinden etkileyen bir terör saldırısında Amelia’nın kaybettiği oğlu ve Orlando arasında özel bir bağın varlığı, ortaya çıkıyor. Geçmişin acıları, bastırılmış duygular ve affetme üzerine şekillenen bu yüzleşme, sevginin ve insanlığın iyileştirici gücünü sorgulayan bir hikâyeye dönüşüyor.

Selen Öztürk ve Uğur Kanbay’ın rol aldığı oyun, 22 Mart’ta Oyun Atölyesi’nde seyirciyle buluşuyor.

İSTANBUL’UN EN GÜZEL KIZI

“Benimki hikâye de değil, benimki destan, benimki efsane, Hani namus belası mı dersin, kaderin oyunu mu? Valla bilemem ama bildiğim bir şey var babacığım; Ben onu çok sevdim be” Oto tamircisi Oktay’ın tamirhanesine gelen ve hayallerini süsleyen kırmızı klasik araç ile kurduğu ilişkiyi böyle anlatıyor. Levent Tülek’in kaleme aldığı ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’, Oktay için sadece bir araç değil, aşkla, tutkuyla ve hatıralarla dolu bir simge. Bu saplantı, onun hayatına, ilişkilerine ve İstanbul’a bakış açısına dair derin bir yolculuğa dönüşüyor. Mehmet Birkiye’nin yönettiği, Bülent Şakrak’ın etkileyici performansıyla sahnelenen oyun, izleyiciyi Oktay’ın iç dünyasına davet ederken, geçmiş ve bugün arasında dokunaklı bağ kuruyor. Bülent Şakrak’ın "kendi prodüksiyonum olarak yaptığım ilk iş" dediği ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ 22 Mart’ta Alan Kadıköy’de.

SESLER ÜLKESİ (ÇOCUK OYUNU)

Şehir Tiyatroları Gizem Padar’ın ‘Sesler Ülkesi’ oyunuyla çocuklarla buluşuyor.

Nihat Alpteki’nin yönettiği, Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul’un rol aldığı oyun, 23 Mart saat 12.00 ve 15.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde.