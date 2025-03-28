Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

Şişli, Bakırköy ve Maltepe'de bu hafta üç farklı oyun tiyatro severler ile buluşacak.

Şişli Tiyatrosu'nda Yağmur Sıkıntısı, Leyla Gencer Sahnesi’nde Eşeğin Gölgesi ve Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Rüyalar Sandığı oyunları sahnelenecek.

Yağmur Sıkıntısı

Oktay Rıfat’ın sıradan insanların günlük yaşam içindeki bunalımları, anlamsız döngüler içinde sıkışıp kalmaları ve otorite karşısındaki çaresizliklerini işlediği ‘Yağmur Sıkıntısı’ adlı eseri, Şenol Önder yönetmenliğinde bugün (28 Mart Cuma), 29 Mart ve 5 Nisan’da Şişli Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

Karakterlerin sürekli tekrar eden diyaloglar ve eylemler içinde, belirli bir sonuca ulaşamadan varoluşsal bir çıkmazı yaşadığı oyun, tıpkı Eugène Ionesco oyunlarında olduğu gibi, insanın toplumdaki konumuna dair ironik ve çarpıcı bir sorgulama sunuyor.

Ümit İlban ve Ecem Zaim’in rol aldığı oyun, Evli bir çift olan Arif ve İnci’nin sıradan bir kahvaltısı ile başlıyor. Ancak İnci’nin sakladığı bir sırrın açığa çıkması ve Arif’in üstelemesiyle, insan doğasındaki iyilik ve kötülük, aşk ve maddiyat, huzur ve tutku arasındaki çatışmaya dönüşerek, insanca yaşama arzusu ile hayatta kalma dürtüsü arasındaki çetin mücadeleyi sahneye taşıyor.

Eşeğin Gölgesi

Haldun Taner’in az bilinen eseri ‘Eşeğin Gölgesi’, Murat Karasu’nun yönetmenliğinde bugün, 29 Mart ve 10-18-19 Nisan tarihlerinde Leyla Gencer Sahnesi’nde Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahneleniyor.

Yunanlı hatip Demosthenes'in bir hikayesinden hareketle Haldun Taner'in epik tiyatronun temel yaklaşımını, geleneksel tiyatromuzun öğeleriyle kaynaştırarak yazdığı oyunda, kendilerinin bile olmayan bir eşek ve onun gölgesi yüzünden mahkemelere düşen berber çırağı Şaban’la Eşekçi çırağı Mestan’ın başlattığı gölge davasının, Abdalya ülkesini nasıl sardığı anlatılıyor. Davanın, sermaye sahiplerinin isteğiyle büyümesi, yüksek mahkemelerin, medyanın en sonunda da siyasi partilerin işe karışması, Koca ülkenin karpuz gibi ortadan ikiye ayrılması, önemli mevzuları unutan halkın kavgaya tutuşması, mizahi bir dille aktarılıyor.

Rüyalar Sandığı (Çocuk Oyunu)

Çocuklar için bu hafta ‘Rüyalar Sandığı’nı öneriyoruz. Arya, kötüleşen rüyalarının sırrını çözmek için sihirli bir sandığa girerek rüya diyarında cesaret, dostluk ve duygularını keşfediyor. Burada Dahi, Görünmez, Kral, Dondurmacı ve Işıltı gibi fantastik karakterlerle tanışırken gerçek dünyadaki arkadaşlık sorunlarının rüyalarına olan etkisini fark ediyor. Bu renkli ve öğretici macera, çocuklara duygularını ifade edebilmenin önemini anlatıyor.

Nazmi Atakan Özdoğan’ın yönettiği, Cansu Buluş, Meta Atalay ve Berat Eren’in rol aldığı oyun, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13’de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 2 sahnesinde çocuk izleyiciler için sergileniyor.