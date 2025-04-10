Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• KONTRABAS

Patrick Süskind’in, bir orkestrada görev yapan isimsiz bir kontrbasçının iç dünyasını anlattığı tek kişilik oyunu Kontrabas, İstanbul Devlet Tiyatroları repertuvarında 1991 yılından günümüze, 34 yıldır Metin Belgin’in etkileyici performansıyla sahnelenmeye devam ediyor.

Oyunun başında kontrbasın tarihini ve orkestradaki yerini anlatırken oldukça bilgili, neşeli ve kendinden emin görünürken zamanla kendi hayatına, mesleğine ve iç dünyasına dair daha kişisel itiraflara dönüşüyor. Kontrbasçı, enstrümanına hem büyük bir bağlılık duyuyor hem de ondan nefret ediyor. Kontrbas, onun için hem bir geçim kaynağı hem de hayatındaki hayal kırıklıklarının, bastırılmış tutkuların simgesi. Metin Belgin’in yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyun, 10-11-12-13 Nisan tarihlerinde İstanbul Garibaldi Salonu’nda sahneleniyor.

• EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER

Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleme aldığı Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, evlilik kurumunun görünmeyen yüzüne, aşkın zamanla nasıl bir savaş alanına dönüşebileceğine dair çarpıcı bir iç hesaplaşma. Oyun, geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını yitiren Gilles’in, eşi Lisa tarafından eve getirilmesiyle başlıyor. Lisa, yıllardır süren evliliklerini yeniden anlatmaya, unuttuğu geçmişi ona hatırlatmaya çalışıyor. Ancak bu anlatı ilerledikçe, karakterler arasında görünmeyen bir gerilim beliriyor. Oyun, sevgiyle başlayan bir ilişkinin zamanla nasıl bir güç mücadelesine dönüşebileceğini, en yakın olduğumuz kişiye karşı bile nasıl maskeler takabildiğimizi çarpıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor. Ersin Umut Güler’in yönettiği, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın yer aldığı oyun 11 Nisan’da İstanbul Fişekhane’de, 15 Nisan’da İzmir İstinyeart, 16 Nisan’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde yer alıyor.

• BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (ÇOCUK OYUNU)

Çocuklar için rengârenk, hareketli ve konuşan büyük kukla hayvanlarla dolu görsel bir şölen. Gökyüzünde kayan bir yıldızı gören küçük bir kız, onun izini sürmeye karar veriyor. Işığın peşinden giderken yıldızın kendisine ulaşamasa da yol boyunca tanıştığı birbirinden ilginç karakterler sayesinde bambaşka dünyaların kapılarını aralıyor. Bu yolculuk, küçük kıza sadece yıldızların değil, dostluğun, merakın ve hayal gücünün de izlenmeye değer olduğunu gösteriyor. Cengiz Özek’in yazıp yönettiği, İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı oyun, 13 Nisan Pazar günü saat 12 ve 15’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde çocuk izleyiciler için sergileniyor.