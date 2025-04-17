Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• UYKUSUZ BİR RÜYA, SALİM

Bir çocuğun suskunluğunda büyüyen, bir gencin sokaklara sığmayan hikâyesi ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’. Berkay Ateş’in yazıp oynadığı bu tek kişilik oyun, seyirciyi sessiz bir yüzleşmeye davet ediyor. Hayatın içindeki kırılma noktalarını ve bireysel seçimlerin yarattığı derin etkileri sorgulayan bu eser, izleyiciye bir gencin kendi kimliğini bulma mücadelesini sunuyor. Salim’in içsel yolculuğu, yalnızlık ve aidiyet duygularının her birimize dokunan evrensel halleriyle sahnede hayat buluyor. Yaşamın karmaşıklığına dair düşündürürken aynı zamanda umut ve kırılganlık arasında ince bir denge kuruyor. Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, 18 ve 24 Nisan’da İstanbul Alan Kadıköy’de.

• KİM VAR ORADA? MUHSİN BEY’İN SON HAMLETİ

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı ‘Kim var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamleti’ bir tiyatro salonunun tozlu sahnesinde, zamanla lekelenmiş bir belleğin derinliklerinde geçiyor. Oyunda Türk tiyatrosunun mihenk taşı olan Muhsin Ertuğrul’u geçmişin hayaletleriyle karşı karşıya buluyoruz. Cüneyt Yalaz ve Özgür Eren’in yönettiği, Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin’in rol aldığı oyun, 18 Nisan’da İstanbul Sahne Pulcherie’de, 27 Nisan’da Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda.

• ÇÖPSÜZ DÜNYA (ÇOCUK OYUNU)

Tüketimin arttığı, her şeyin hemen eskidiği bir çağda çöp sanılan hazineler ve paylaşmanın güzelliğiyle dolu bir serüvene hazır mısınız? Geri dönüşümün sihrini, sıfır atığın gücünü ve tamir etmenin ne kadar kıymetli olduğunu umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç’un öyküsü eşliğinde izliyoruz. Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği, İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı oyun, 20 Nisan saat 12 ve 15 ile 22 Nisan’da saat 15’de Kağıthane Sadabat Sahnesi’nde çocuklara sergileniyor.