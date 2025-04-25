Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

İrfan Alış Anma Gecesi

Peyk grubunun solisti ve şarkı yazarı İrfan Alış için planlanan ancak ertelenmek zorunda kalınan özel anma gecesi, 26 Nisan Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Saat 20.30’da başlayacak bu özel gecede Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Peyk grubunun yer aldığı ‘Hamiyet’ müzikali bu kez İrfan Alış için sahnelenecek.

Tik ve Tak (Çocuk Oyunu)

Ako ve Yelko karakterleri üzerinden dünyanın bir tarafında hep güneş, diğer tarafında hep ay olmasının hikâyesi anlatılıyor. Balca Yücesoy’un yazdığı, Eraslan Sağlam’ın yönettiği, Ece Bağcı, Dilek Sağır ve Defne Beri’nin yer aldığı oyun, 26 Nisan Cumartesi saat 13’te Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde.