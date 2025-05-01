Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

YETİMLER

Lyle Kessler’in ‘Yetimler’ adlı eseri Jason Hale rejisiyle Etimesgut Kent Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanıyor, Oyun, sevgiye, aidiyete ve hayatta kalmaya dair içsel yolculuğu anlatıyor. Philadelphia’da, anne babasız büyüyen Treat ve Phillip adlı iki kardeşin karanlık ve izole yaşamı, Treat’in soyma niyetiyle kaçırdığı gizemli Harold’ın eve gelişiyle altüst oluyor.

Dış dünyadan tamamen kopuk yaşayan saf ve kırılgan Phillip ile saldırgan ama korumacı Treat’in arasına giren Harold, zamanla bir baba figürüne dönüşerek hem kardeşlerin hem de kendi geçmişinin yaralarıyla yüzleşmesini sağlıyor. Roller sürekli değişirken güç, güven ve sevgi kavramları yeniden şekilleniyor.

Melih Efeçınar, Özgür Yılmaz, Suat Karausta’nın yer aldığı oyun, 2-3-4 Mayıs’ta Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yer alıyor.

MUSKAT

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği Muskat, izleyiciyi yas, aidiyet ve içsel dönüşüm temaları etrafında dolaşan derin bir yolculuğa davet ediyor. Oyun, Yaşar adlı karakterin annesinin ölümünün ardından, İstanbul’daki aile evinde düzenlenen mevlut sırasında yaşadığı duygusal karmaşayı ve geçmişle hesaplaşmasını konu alıyor. Yaşar’ın zihninde, çocukluk anıları, anneyle olan karmaşık ilişkisi ve Paris’teki yaşamı arasında gidip gelen bir bilinç akışıyla şekillenen anlatı, izleyiciyi karakterin iç dünyasına çekiyor.

Esra Dermancıoğlu’nun rol aldığı tek kişilik oyun, 2 Mayıs’ta Ankara AST Bilkent Sahne’de, 13 Mayıs’ta İstanbul Fişekhane’de, 14 Mayıs’ta İstanbul Watergarden Gösteri Merkezi’nde sahneleniyor.

RÜYALAR SANDIĞI (ÇOCUK OYUNU)

Çocukları rüya dünyasına davet eden Rüyalar Sandığı’nda karanlıklaşan rüyalarının nedenini öğrenmek isteyen Arya’nın sihirli bir sandığın içine girerek onu renkli, gizemli ve duygularla örülü bir macerası anlatılıyor. Bu büyülü yolculukta Dahi, Görünmez, Kral, Dondurmacı ve Işıltı gibi birbirinden fantastik karakterlerle karşılaşıyor; her biri Arya’nın iç dünyasındaki bir parçayı yansıtan rehberlere dönüşüyor. Gerçek yaşamda yaşadığı arkadaşlık sorunlarının rüyalarına nasıl yansıdığını fark eden Arya, duygularıyla yüzleşmeyi ve onları ifade etmenin gücünü keşfediyor.

Nazmi Atakan Özdoğan’ın yazıp yönettiği, Cansu Buluş, Mete Atalay, Berat Eren’in yer aldığı oyun, 3 Mayıs saat 13.00 ve 15.00’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde çocuk izleyiciler için sergileniyor.