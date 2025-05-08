Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ELEKTRİKLİ SANDALYE İÇİN ELEKTRİK YOK

Alexandar Sekulov’un yazdığı, ‘Elektrikli Sandalye için Elektrik Yok’ oyunu, elektrikli sandalyede ölüme mahkûm bir bilge deli ile infazı gerçekleştirecek memur Leonard’ın sarsıcı diyalogları arasında geçiyor. Oyun, absürdün sınırlarında gezinen yapısıyla insanın varoluşsal boşluğunu sahneye taşıyan bir ayna; burada ölüm cezası, sadece bir infaz aracı değil, sistemin içindeki çürümenin ve bürokratik felcin simgesi haline geliyor.

Kadıköy Boa Sahne’nin yalın ama derinlikli sahnelemesiyle izleyiciyi vicdan, özgürlük ve insanlık kavramları üzerinde düşünmeye itiyor. Elektriğin yokluğu, adaletin değil, onun hayaletinin hüküm sürdüğü bir çağda yaşadığımızı anlatan suskun bir çığlık. Bilge Emin’in uyarladığı ve yönettiği, Aytekin Atabey ve Gökay Müftüoğlu’nun yer aldığı oyun, 9 ve 21 Mayıs’ta Kadıköy Boa Sahnesi’nde.

• İSPAT

Alessandro Baricco’nun ‘Homeros, İlyada’ romanından Zeynep Avcı’nın sahneye uyarladığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı ‘İlyada’ oyunu, İBB Şehir Tiyatroları 39. Genç Günler kapsamında 10 Mayıs saat 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Dokuz yıldır süren Troya Savaşı, yalnızca orduların değil, insan ruhunun da büyük sınavı haline geliyor. Kibirle bilgelik, öfkeyle adalet, intikamla merhamet arasındaki mücadele, kahramanların hikâyeleriyle şekilleniyor.

Agamemnon, Akhilleus, Hektor, Helen ve Odysseus gibi ölümsüz karakterler, destanın sayfalarından sahneye taşınırken, izleyiciyi kadim bir savaşın tam ortasına sürüklüyor. Geçmişten günümüze yankılanan bu destan, yalnızca bir savaşın değil, insan olmanın ne anlama geldiğinin de hikâyesi.