Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ



Gözbağcı

Gözbağcı, hayata tutunmak için sihrin illüzyonuna değil, hafızanın acımasız gerçekliğine sığınan bir kadının, Kübra’nın hikâyesini sahneye taşıyor. Çocuk yuvasında başlayıp evlatlık verilerek süren hayatında, bir türlü ‘ait’ olamamanın yankısını taşıyan Kübra, kendi geçmişini anlatmak için sahneye çıkıyor. Toplumun ona biçtiği rolleri, ‘hokkabaz’ ya da ‘büyücü’ gibi yüzeysel etiketleri reddederek kendini “gözbağcı” olarak adlandırıyor. Hem göze hem gönle çekilmiş bir perdeyi aralamaya çalışıyor. Kübra’nın anılarında isimsiz kalan erkek figürleri, patriyarkal düzenin bireysel kimlikleri silikleştiren yüzünü açığa çıkarırken anlatının dili, şiirsel bir kırılganlıkla örülüyor. Gözbağcı, sahnede sadece bir hayat hikâyesini değil, aynı zamanda anlatmanın dönüştürücü gücünü de sergileyen bir direniş metnine dönüşüyor.

Sertaç Sayın’ın yazdığı, Melih Salgır ve Sertaç Sayın’ın yönettiği, Deniz Ekinci’nin tek kişilik oyunu, 16-23-30 Mayıs tarihlerinde Kadıköy Pax Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Ölesiye

Nikolai Erdman’ın “İntihar” adlı eserinden Moira Buffini’nın sahneye uyarladığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı öğrencilerinin rol aldığı ‘Ölesiye’ oyunu, İBB Şehir Tiyatroları 39. Genç Günler kapsamında 18 Mayıs Pazar günü saat 15.00 ve 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

Oyun, toplumsal hırslarla bireysel bunalımlar arasında sıkışmış bir adamın hikâyesini anlatıyor. 1920’lerin sonlarında, Sovyet Rusya’sında geçen bu kara komedi, işsiz kaldığı için intihar etmeye karar veren Semyon’un etrafında şekilleniyor. Ancak çevresindeki insanlar, onun ölüm kararını kendi çıkarları uğruna kullanmak için harekete geçiyor. Oyun; birey ve toplum arasındaki çatışmayı, hayatta kalma çabasını ve yaşamın anlamsızlığı karşısında verilen tepkileri derinlemesine işlerken kara komedi unsurlarıyla izleyiciyi hem güldürüp hem de düşündürüyor.



Karanlık Şarkılar

Joe White’ın ‘Karanlık Şarkılar’ı, hafızanın parçalı yapısını ve bağımlılıkla örülü aşk ilişkilerini sahnede dile getiren, sarsıcı bir tiyatro metni. Oyun, alkol bağımlılığıyla mücadele eden iki isimsiz karakterin, Adsız Alkolikler toplantısında karşılaşmalarıyla başlıyor fakat bu tanışma, zamanla geçmişe dair bulanık hatıraların bir araya geldiği çetrefilli bir hafıza oyunu hâlini alıyor. Karanlık Şarkılar, sevmenin bazen unutmak kadar zor bazen de baş döndürücü olduğunu hissettirirken aşkı, tıpkı bağımlılık gibi tekrar eden hem iyileştiren hem yıkan bir döngüsel bir tutku olarak resmediyor.

Tuğrul Tülek’in yönettiği, Derya Artemel ve Orçun Soytürk’ün rol aldığı oyun, 17 Mayıs Cumartesi günü Taksim Ara Sahne’de yer alıyor.