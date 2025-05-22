Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• HARİKA ŞEYLER LİSTESİ

İngiliz oyun yazarları Duncan Macmillan ve Jonny Donahoe’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Harika Şeyler Listesi, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsılan bir çocuğun, onu hayata yeniden bağlamak için hazırladığı liste üzerinden; çocukluktan yetişkinliğe uzanan yaşamında acı, kayıp ve depresyonla baş etme sürecini işlerken, umudu, mizahı ve insan ilişkilerinin dönüştürücü gücünü öne çıkarıyor. Seyirciyle doğrudan ve içten bir ilişki kurarak sahneyle seyir alanı arasındaki sınırları kaldıran oyun, yaşamın en sıradan ama en anlamlı anlarını sahneye taşıyor, izleyiciyi hem bireysel bir yüzleşmeye hem de ortak bir iyileşmeye davet ediyor.

Lerzan Pamir’in yönettiği, Bora Akkaş’ın tek kişilik oyunu, 24 Mayıs saat 19.00 ve saat 21.00'da Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşuyor.

• 12. LİSELER ARASI TİYATRO BULUŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın genç kuşağın tiyatrocu adayları ile izleyiciyi bir araya getirdiği Liseler Arası Tiyatro Buluşması 24-30 Mayıs arasında gerçekleştiriliyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek etkinlikte;

Ordu Kumru Erçallar Anadolu Lisesi, Rulet adlı oyun ile 25 Mayıs saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Kadıköy Anadolu Lisesi, Doğu Ekspresinde Cinayet adlı oyun ile 25 Mayıs saat 20.30’da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde

Vefa Lisesi, İnsanın İçinden adlı oyun ile 25 Mayıs tarihinde saat 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.