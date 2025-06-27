Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

Belleğin labirentlerinde sıkışmış hayatının izini süren bir kadının anlatıldığı ‘Paramnezi’ 3. Kadın Yüzler Festivali kapsamında 30 Haziran Pazartesi günü saat 21.00’de Asmalı Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Burcu Tokuç’un yazdığı, Derya Yıldırım’ın yönettiği, Seda Özgiş’in koreografisini hazırladığı oyunda Burcu Tokuç, performansıyla yer alıyor.

CAMUS’YE SELAM

Üzerine giydirilen toplumsal roller, beklentiler ve dayatmalar arasında bir çıkış arıyor ama her adımı onu aynı noktaya geri döndürüyor. Absürdün dilini ödünç alan anlatı, kadının çözüm arayışını ve varoluş sorgusunu sahneye taşırken, Camus’nun Sisifos’una selam verir: Kadın, her defasında yeniden başlayan bir döngünün içinde, taşı baştan yuvarlamaya mahkûm bir figüre dönüşür.

Zaman ilerlemez, mekân değişmez, ama soru hep aynı kalır: “Bu yaşam gerçekten benim mi?” Paramnezi; anların çarpıtılması sonucu ortaya çıkan bir bellek bozukluğudur.

HALE ASAF YALNIZ BIR RUH

Cumhuriyet’in ilk kadın ressamlarından Hale Asaf’ın sanatla yoğrulmuş yalnızlığının zarif bir dille anlatıldığı ‘Hale Asaf - Yalnız Bir Ruh’, 3. Kadın Yüzler Festivali kapsamında 28 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de Soho House’da seyirciyle buluşuyor.

Sadece tuvallerine değil, kendi kaderine de renklerle meydan okuyan bir kadın Hale Asaf. Hayat arkadaşı Antonio Aniente’nin gözünden; Paris atölyelerinde sıkışan düşlerine, İstanbul’un dar sokaklarına sığmayan ruhuna ve sonunda Paris’te ağır ağır solan bedenine tanıklık ediyorsunuz.

Petek Kırboğa’nın kaleme aldığı, Muharrem Uğurlu’nun yönettiği oyunda Ceren Gül Şahin, Osman Ataseven, Seda Keleş İnangu, Öznuray Bolat ve Barış Üstün’ün yer alıyor.