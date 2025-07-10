Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• NO MAN’S LAND

Karakterlerin yalnızlık içinde, kendi daracık dünyalarında sıkışıp kaldıkları ve birbirlerinden ne kadar yabancılaştıkları üzerine kurulu bir anlatı ‘No Man’s Land’. Dostoyevski’nin ‘Yeraltından Notlar’ındaki insanın içsel çatışmalarına ve yabancılaşma temalarına bir göndermede bulunarak, izleyiciyi kendi iç dünyasına ve toplumla olan ilişkilerine dair derin düşüncelere sevk ediyor. Feraye Şahin’in yazdığı, Sadık Yağcı’nın yönettiği, Anıl Alkan, Bora Kokuluçiçek, Kaan Temel, Kaan Uğur’un rol aldığı oyun 11 Temmuz Cuma günü İzmir Tiyatro Kök35’de sahne alıyor.

• SABOTAJ

‘Sabotaj’, çağımızın garip çelişkilerini, gündelik tuhaflıklarını ve dijital çağın yarattığı yeni insan tipini masaya yatıran, mizahı politik bir damardan beslenen, ciddiyetle alay eden ama gevşekliğe de yüz vermeyen bir sahne buluşması. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın rehberliğinde, izleyicinin de dâhil olduğu oyun; hem gündemi hem de gündemin şekillendirdiği bireyi tartışmaya açıyor. Her şeyin ulu orta sergilendiği bir çağda, fikir beyanının kolaylaştığı ama derinliğinin azaldığı, şaşkınlıkla karşılanan olayların hızla kanıksandığı bir dünyada geçiyor. Süreyi önemsemeyen bu performans, başını ve sonunu çizgisel bir anlatıdan değil, birlikte geçirilen o ana yüklenen anlamdan alıyor. “Konunuz Konumuzdur”, sahnede birlikte düşünmenin, gülmenin ve sorgulamanın tam ortasında, seyircisini de oyuna katarak zamanın ruhuna ironik bir bakış sunuyor. Oyun, 13 Temmuz’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sizleri bekliyor.

• MUHAMMED ALİ

Muhammed Ali, boks sporunun ötesinde, insanlık tarihinin önemli dönemeçlerinde duraksayan bir figür. O, ringdeki zaferlerini insanlık için verdiği mücadelelerle birleştirirken bir yandan da kentsel ve demografik dönüşüm gibi meselelerin ortasında ayakta kalıp ezilmemeye nefes almaya çalışıyor. Oyun, Muhammed Ali’nin içsel çelişkileriyle ve çürütülen ideallerinin ağırlığıyla karşılaşarak, onu yalnızca bir boksör değil, insanlığın vicdanını temsil eden bir simgeye dönüştürüyor. Boksun dövüşten ibaret olmadığını; her yumruğun, her darbenin bir insanın kimliğini ve vicdanını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

Ali’nin hikâyesi, en karanlık anlarında dahi umut ışığını arayan bir insanın portresi. Turgay Korkmaz’ın yazıp yönettiği, Ersin Umut Güler’in süpervizörlüğünde, Erdem Kaynarca, Ali’nin bedenindeki öfkeyi, hayal kırıklıklarını ve direncini zarif bir şekilde sahneye taşıyor. Onun performansı, izleyiciyi yalnızca bir boks maçının sıcaklığında değil, aynı zamanda bu büyük adamın zihnindeki fırtınalarda da bir yolculuğa çıkarıyor. Muhammed Ali, her hareketinde özgürlük, onur ve adaletin bir çığlığını yankılıyor; bedenindeki yara izleri ve ruhundaki derin çatlaklar, o anın acısını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yansıtıyor. Oyun, 12 Temmuz’da Taksim Ara Sahne’de, 15 Temmuz’da Metreküp Bodrum’da, 16 Temmuz’da Fabrika Ayvalık’ta seyirciyle buluşuyor.