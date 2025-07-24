Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• VAKİT TAMAM ABBAS

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Abbas’ adlı eserinden ilhamla Şükrü Veysel Alankaya’nın yazdığı ‘Vakit Tamam Abbas’, insan ruhunun derin koridorlarında yankılanıyor. Abbas, künye defterinde bir isimden ibaretken, şairin çocukluk masallarına uzanan bir aynaya dönüşür; Atlas’ın iyi insan olma lanetiyle kesişen kaderi, sevgiyle sınanmış bir ömrün ağırlığını fısıldar. İstanbul’un kalabalığında Beşiktaşlı sevgilisini ararken, komutanının hatırasına sığınan Abbas, geçmişin gölgeleriyle bugünün özlemleri arasında salınır;

“Haydi Abbas, vakit tamam; Akşam diyordun işte oldu akşam”

Tolga Kortunay’ın yönettiği, Şükrü Veysel Alankaya’nın tek kişilik oyunu, 25 Temmuz’da Kadıköy Moda Sahnesi’nde yer alıyor.

• BENDENİZ

BenDeniz, kendi iç yolculuğuna çıkmış bir kadının, geçmişin derin izlerini bugünün kalabalığında arayışını anlatıyor. Ayça Bildik’in hayat verdiği Deniz karakteri; bir kaybın ardından içine düştüğü boşluğu, şehir hayatının hızında, bitmek bilmeyen atölyelerde ve sürekli değişen kimliklerde doldurmaya çalışıyor. Fakat ne kadar uzaklara savrulsa da,içindeki sızıdan kaçamıyor. Kendi kurduğu dünyada, bir "destek haftası" bahanesiyle yüzleştiği anılar, onu hem kırıyor hem de yeniden kuruyor. Modern hayatın sahte dolulukları arasında savrulan bir ruhun, özle, acıyla ve umutla örülü yalın ama sarsıcı hikâyesi.

BenDeniz, bir kadının iç sesinden yola çıkarak hepimizin aynasına dönüşüyor.

Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Ayça Bildik’in yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun, 26 Temmuz’da Kadıköy Sahne Pasaport’ta seyirciyle buluşuyor.

• NEŞELİ YAPILAR MÜZİKALİ

Renkli karakterler Mutluluk, Cesur, Neşeli ve Enerji’nin çocuklara kahkaha, öğrenme ve macera dolu bir dünyanın kapılarını araladığı ‘Neşeli Yapılar Müzikali’, eğlenceli şarkılar, danslar ve sahne oyunlarıyla minik izleyicilere güvenli oyun, cesaret, empati ve hayal gücünün önemini keyifli bir şekilde aktarıyor. Ailece izlenebilecek bu unutulmaz gösteri hem eğlendiriyor hem öğretiyor. Hüseyin Öztürk’ün yazıp yönettiği, Seyirlik Sanat Yapım’ın sahnelediği oyun, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00’te Maltepe Hilltown Seyirlik Teras’ta sizleri bekliyor.