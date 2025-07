Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BULAŞIKÇILAR

Kanadalı yazar Morris Panych’in kaleminden çıkan Bulaşıkçılar, hayatın kıyısında, sistemin en görünmez köşesinde yer alan dört kadının buhar, sabun ve karanlıkla çevrili dünyasında geçen bir iç hesaplaşmasını anlatıyor. Restoranın yeraltı mutfağında, kadınlar yalnızca tabakları değil, geçmişlerini, hayal kırıklıklarını ve hayatta kalma çabalarını da yıkıyor. Gündelik olanın içinden yükselen absürd ve şiirsel bir dille, görünmeyenin yükünü taşıyan bu karakterler; kırılganlıkla güç, sessizlikle çığlık arasında salınan bir varoluş sergiliyor. Sahnede bu buğulu ve bastırılmış mutfak, yalnızca fiziksel bir mekân değil, aynı zamanda karakterlerin sıkışıp kaldığı bir zihinsel hapishane olarak beliriyor. Işıl Kasapoğlu’nun rejisinde, sahneyi yalnızca sözcükler değil; duruşlar, suskunluklar ve o suskunlukların yankısı da dolduruyor.

Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez, Ekin Eryılmaz’ın rol aldığı oyun, 1 Ağustos’ta Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde yer alıyor.

• KERBELA

Ali Berktay’ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci’nin sahneye taşıdığı Kerbela, İslam tarihinin en trajik kırılmalarından birini, insan onuruna yakışan bir direnç anlatısına dönüştürüyor. Hicri 61 yılında, Emevi Halifesi Yezid’e biat etmeyi reddeden Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela Çölü'nde kuşatılıp günlerce susuz bırakılarak katledilişi, oyunun tarihsel omurgasını oluşturuyor. Ancak Kerbela, yalnızca bir yas anlatısı değil; çıkarın inancı, korkunun vicdanı bastırdığı bir çağda, hakikatin ve adaletin ayakta kalma çabası.

Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği bu sahneleme, tören estetiğinden beslenen yalın ama çarpıcı bir görsellikle izleyiciyi zamanın dışına taşıyor. Sahnedeki her bakış, her suskunluk, her adım; tarihin bir sayfasından değil, insanlık vicdanının derinliklerinden çıkar gibi yankılanıyor. Kerbela, adaletsizlik karşısında sesini yitirmeyenlerin ve susmaya zorlananların ortak hikâyesi, hem geçmişe yakılmış bir ağıt, hem de bugüne yöneltilmiş bir uyarı. Oyunun finalinde yankılanan yalnızlık ve direniş duygusu, izleyicinin yüreğine silinmeyecek bir iz gibi kazınıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun 2 Ağustos’ta İzmir KültürPark Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.