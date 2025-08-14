Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• İNSAN MÜSVEDDESİ

Kalabalık bir şehrin içinde, görünmezliğin ve sevgisizliğin gölgesinde büyümüş genç bir kadının hem kendine hem dünyaya yönelttiği ince ama sert bakışı sahneye taşıyan ‘İnsan Müsveddesi’, hınzır neşesiyle örttüğü yaralarının arasından, toplumun kadınlara biçtiği rolleri ve özgürlük yanılsamasını sorguluyor. Karakterin dilinde mizah ve hüzün yan yana yürürken, seyirci hem gülüyor hem rahatsız oluyor çünkü onun hikâyesi, aslında hepimizin hikâyesine ayna tutuyor.

Metin, trajediyle komediyi ustalıkla harmanlayarak, izleyiciyi yalnızca bir tanık değil, aynı zamanda düşünmeye mecbur kalan bir ortak kılıyor. Karakterin kendiyle hesaplaşması, gündelik hayattaki küçük anlar üzerinden derinleşirken, sahne adeta onun zihninin kıvrımlarıyla örülmüş bir labirente dönüşüyor. Gökay Genç’in yazdığı, Murat Ersan’ın yönettiği, Özlem Aktaş’ın rol aldığı tek kişilik oyun, 15 Ağustos’ta İstanbul Şişli Habitat Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

• KUYUCAKLI YUSUF

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin başyapıtlarından biri olan ‘Kuyucaklı Yusuf’, bireysel özgürlük, aşk ve toplumsal adaletsizlik gibi derin temalar etrafında şekilleniyor. Yusuf’un yalnızlığı, içsel çatışmaları ve toplumun dayattığı baskılara karşı verdiği direniş, romanın temel yapısını oluşturuyor. Hem bireysel bir dram hem de toplumsal eleştirinin izlerini taşıyor. Henüz çocukken ailesini kaybeden Yusuf’un o dönemki sessizliği, taşranın dar bir dünyasında giderek daha fazla içselleşirken sevdaya, haksızlıklara, sınıf farklılıklarına ve sessizliğe karşı verdiği görünmeyen mücadele, Hüseyin Öztürk’ün rejisi ve Tuncay Çağıl’ın yorumuyla tek kişilik bir performansa dönüşerek sahnede hayat buluyor. ‘Kuyucaklı Yusuf’, 16 Ağustos’ta İstanbul Hilltown Seyirlik Sahne’de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

• BREMEN MIZIKACILARI GRİMM KARDEŞLER

Bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz, sahiplerinin onlara ihtiyaç duymaması üzerine evlerini terk ederek, Bremen’de müzisyen olma hayaliyle yola çıkmalarını anlatan ‘Bremen Mızıkacıları Grimm Kardeşler’ çocuk oyunu, 17 Ağustos saat 14.00’da Bursa Aspera Sahne’de. Bu yolda karşılaştıkları tüm zorlukları sevgi, arkadaşlık ve dostluk sayesinde kolayca aşan dostlarımızı, Elif Soykan, Eda Çelik, Meliha Var, Metin Yılmaz canlandırıyor.