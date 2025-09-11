Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• ŞAİRLER MEZARLIĞI

Ersin Doğan’ın kaleme aldığı ‘Şairler Mezarlığı’, şiir ve tiyatroyu iç içe geçirerek varlık ile yokluk arasında salınan bir yüzleşmeyi merkeze alıyor. Çocuklarını dünyada bırakmanın ağır yükünü taşıyan Piraye ile doğamadan hayata veda eden Mısra’nın kesişen yolculuğu; hatıralar, şiirler ve zamansız bir buluşma üzerinden seyirciye aktarılıyor. Gerçek ile düş, acı ile şiir, unutmak ile hatırlanmak arasında kurulan bu dramatik bağ; fiziksel tiyatronun imkânlarıyla güçlenerek sahnede çok katmanlı bir dile dönüşüyor. Selena Demirli’nin yönettiği ve hareket tasarımını üstlendiği; Selena Demirli ve Dilek Uluer’in rol aldığı oyun, 12 Eylül’de İBB Habitat Sahne’de, 3 Ekim’de ise Kadıköy Boa Sahne’de.

• 12 ÖFKELİ ADAM

Yazar ve yönetmen Murat Karahüseyinoğlu, Reginald Rose’un ‘12 Öfkeli Adam’ eserinden ilham alarak hazırladığı oyunda, 1972’de idam kararıyla sonuçlanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan davasını; TBMM tutanakları, dönemin resmi belgeleri ve tarihsel konuşmalarla örülü dramatik bir kurguda sahneye taşıyor. Belgesel niteliğindeki bu çalışmada Karahüseyinoğlu, hem tarihi bir kesiti tiyatro diline dönüştürüyor hem de izleyiciyi yalnızca gözlemci değil, düşünsel bir katılımcı kılmayı hedefliyor. Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir, Bertan Dirikolu, Engin Alpateş’in rol aldığı ‘12 Öfkeli Adam’ 14 Eylül’de Kadıköy Moda Sahnesi’nde, 26 Eylül’de Beyoğlu BiSahne’de, 12 Ekim’de Kadıköy Moda Sahnesi’nde yer alıyor.

• MASAL KİTABI

‘Masal Kitabı’, iyiliğin ve kötülüğün karşı karşıya geldiği fantastik bir evrende geçiyor. İyilik Diyarı’nda torunları Nazik ve Güçlü ile yaşayan Süper Dede, her gece Masal Kitabı’ndan okuduğu hikâyelerle çocuklara umut ve hayal gücü aşılıyor. Ancak yıllar önce Kötülük Şatosu’na hapsedilen cadı yeniden özgürlüğüne kavuşuyor. Oyun iyiliğin gücünü, dayanışmayı ve cesareti merkezine alıyor. Emirhan Öngün’ün yazdığı, Edis Atıker’in yönettiği, SfrPztf Çocuk oyuncularının rol aldığı oyun, 14 ve 21 Eylül’de Apartman Sahne’de saat 14 ve 16 seanslarında çocuk izleyicilerle buluşuyor.