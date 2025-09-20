Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• HARDLOVE

İzleyiciyi modern şehir hayatının en çıplak gerçekleriyle yüzleştiren Hardlove, çarpıcı bir oyun. Ahmet ve Ayşe, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış, kendi hayatlarına sıkışmış iki yabancı. Bir barda başlayan tesadüfi karşılaşmaları, bir gecelik bir deneyime dönüşüyor. Ancak planlanan yakınlık, beklenmedik bir ‘aksaklık’la sekteye uğruyor ve bu başarısızlık onları arzularını, korkularını ve gizledikleri yanlarını açığa çıkarmaya zorluyor. İtiraflarla, suskunluklarla ve gerilimle örülen gecede iki yabancı, aslında en çok kendileriyle yüzleşiyor. Oyunun merkezinde, arzular ile söyleyemediklerimiz arasındaki görünmez mesafe var. HardLove, izleyiciye “gerçekten ne istiyoruz, neye cesaret edebiliyoruz?” sorularını sordururken, samimiyetin, kırılganlığın ve arzunun sınırlarını cesurca araştırıyor. Tek perdelik bu yoğun anlatı, modern yalnızlığın en kırılgan anlarını sahneye taşıyor ve seyirciyi tam kalbinden yakalıyor.

Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği, Gülnara Golovina’nın hareket tasarımını üstlendiği, Tuğba Sorgun ve Atakan Yılmaz’ın rol aldığı oyun 16 Ekim’de Bahçe Galata’da, 22 Ekim’de Kadıköy Koma Sahne’de yer alıyor.

• EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

Tiyatro Hemhâl’in ‘En Sevdiğinden Başla’ adlı yapımı, izleyiciyi aşkın, sanatın ve kimliğin kırılgan sınırlarında dolaştıran cesur ve sarsıcı bir deneyim sunuyor. Tek perdede sahnelenen oyun, Leyla ve Ömer’in hem özel hayatlarındaki iniş çıkışları hem de sahnede kurdukları ortak hayalleri üzerinden ilerliyor. Birlikte üretmenin getirdiği dayanışma kadar, bağımlılığa dönüşen duyguların ve sorumlulukların ağırlığı da merkezde. Bir yanda özgün kalmak için çabalayan iki genç sanatçının arzuları, diğer yanda hayallerini şekillendiren ama aynı zamanda törpüleyen kültür sanat sektörünün görünmez baskıları.

Gerçek ile kurmaca arasındaki çizginin sürekli bulanıklaştığı oyunda, sahne dizi senaryosu parçalarıyla, itiraflarla, suskunluklarla bölünüyor. Seyirci, kimi zaman Leyla ile Ömer’in samimi iç dünyasına, kimi zaman da kurmacanın içine çekiliyor. Bu geçişler, “Neyin gerçek, neyin oyun?” sorusunu diri tutuyor. Oyun, en sevdiklerimizin bizi en çok sınayan, yaralayan yanımız olabileceğini hatırlatıyor. En Sevdiğinden Başla, bireysel arzularla toplumsal beklentileri çarpıştırıyor.

Selen Örcan, Hakan Emre Ünal, Nezaket Erden’in beraber yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği, Nezaket Erden, Hakan Emre Ünal, Barkın Sarp, Elif Aydın, Mert Yılmaz Yıldırım’ın rol aldığı oyun, 20-21 Eylül’de Kadıköy Boa Sahne’de seyirciyle buluşuyor.