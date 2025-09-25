Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• PEZZETTİNO

Leo Lionni’nin sevilen eseri Pezzettino, Ali Eyidoğan’ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyunun kahramanı Pezzettino, adından da anlaşılacağı gibi küçücük bir parça. Etrafındaki herkes güçlü, hızlı, cesur ve büyük işler yaparken o, kendisini hep eksik hissediyor; sanki bir başkasının parçasıymış gibi. Gerçek kimliğini bulmak için bir yolculuğa çıkan Pezzettino, farklı karakterlerle tanışıp onların dünyalarına giriyor. Bu eğlenceli ve renkli yolculuk, çocuklara özgüvenin, farklılıkların ve kendini kabullenmenin önemini anlatıyor. Ali Eyidoğan’ın sahnelemesi, renkli dekorlar ve hareketli anlatımıyla küçük izleyicilere hem düşündürücü hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Anıl Çalım ve Oya Bacak’ın rol aldığı bu çocuk oyunu, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da İBB Habitat Sahne’de küçük izleyicilerle buluşuyor. (Yaş sınırı 3+)

• SEFİLLER

Ankara Devlet Tiyatrosu, Victor Hugo’nun unutulmaz başyapıtı ‘Sefiller’i İpek Atagün’ün modern yorumu ile sahneye taşıyor. Hugo’nun kalemiyle 19. yüzyılın karanlık sokaklarından bugünün dünyasına uzanan bu uyarlamada, yalnızca dönemin sefaletini değil, insan ruhunun derin çelişkilerini de gözler önüne sererek bugünün seyircisine güncel bir dille dokunuyor. Vicdanın sarsıntıları, ahlaki değerlerin kırılganlığı ve insanın içsel çatışmaları incelikle işleniyor. Jean Valjean’ın merhametle yeniden doğuşu, Javert’in katı adalet anlayışıyla çarpışırken, sahne insan ruhunun en zorlu sorularına ayna tutuyor. Fantine’in çaresizliği, Cosette’in umudu ve Paris sokaklarının yankısı; yalnızca bir tarihi anlatı olarak değil, geçmişin hikâyesi olmaktan çıkarak, zamansız bir insanlık meselesine dönüşüyor Atagün’ün yorumu, Hugo’nun toplumsal panoramasını sahneye taşıyor. Modern dokunuşlarla güncellenmiş bu sahneleme, seyirciyi hem tarihle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye davet ediyor. ‘Sefiller’, geçmişten bugüne hiç eskimeyen bir soruyu yeniden soruyor: İnsan, koşulların esiri midir, yoksa vicdanıyla özgürlüğün kapısını aralayabilir mi? Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun, 28-29-30 Eylül saat 20.00'de İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşuyor.