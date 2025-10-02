Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• BİR ZİYARET

İBB Şehir Tiyatroları yeni oyunuyla perdeleri açıyor. Friedrich Dürrenmatt’ın modern toplumların çelişkilerini ve bireysel vicdan ile toplumsal değerler arasındaki gerilimi ustaca işlediği ‘Bir Ziyaret’ adlı eseri, yönetmen Yıldırım Fikret Urağ tarafından sahneye konuyor. Oyun, ekonomik olarak çökmüş, halkı yoksullaşmış ve sıkıntı içindeki kasabaya dünyanın en zengin kadını, Claire Zachanassian’ın ziyaretiyle başlıyor. Claire, gençliğinde kasaba sakinlerinden Alfred ile bir ilişki yaşamış, hamile kaldıktan sonra Alfred’in daha varlıklı bir kadın için kendisini terk etmesiyle kasabadan kovulmuştur. Şimdi, Claire, yoksulluğa düşmüş kasaba halkına büyük bir servet vaat ediyor. Ancak karşılığında bir tek şartı var: İntikam. Toplumsal ve bireysel ahlakı sorgularken zenginliğin ve gücün, insanları adaletin ve vicdanın ötesine nasıl sürüklediğini, bireysel çıkarların kolektif vicdanı nasıl yok ettiğini gözler önüne seriyor. İBB Şehir Tiyatroları oyuncularının rol aldığı oyun, 1-4 Ekim ve 8-11 Ekim arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Not: İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda oyunlarını saat 20.00’de başlatacağını hatırlatalım.

• EINSTEIN KUMPANYASI

Devrim Pınar Gürbüzoğlu’nun kaleminden çıkan oyun, Albert Einstein’ın zamansal paradoks teorisini bir geceliğine gerçekleştiğini hayal etmenizi istiyor. İzmirli bir tiyatro oyuncusu olan Ferit, yanlış bir adım sonucu karakol nezarethanesine düşerken Yunanistan’ın Yanya kasabasındaki bir pansiyon odasında, mübadeleye zorlanmış Elina, acılar içinde yaşamına son vermek istiyor. Farklı zaman dilimlerindeki iki karakter, hayatta kalmak için verdikleri savaşı sürdürürken, evren onlara bir kapı aralıyor. Birbirlerinin yollarına dokundukça, geçmişin acılarına, kaybettikleri sevdiklerine ve içsel çatışmalarına karşı derin bir yüzleşme başlıyor. Einstein Kumpanyası, Mübadele Dönemi’nin travmalarını alaturka bir bilim-kurgu üslubuyla, bir yandan aşkı, diğer yandan savaşın ve göçün izlerini taşıyor. Ferit ve Elina’nın karşılıklı hikâyeleri birbirine dokunuyor ve bu sıradışı karşılaşma, bir yandan tarihi acıların ve kayıpların izini sürerken, diğer yandan zamanın insan ruhundaki iyileştirici etkisini ortaya koyuyor. Hasan Demirci’nin yönettiği, Melissa Karagöz ve Bahadır Karaca’nın rol aldığı ‘Einstein Kumpanyası‘ 4 Ekim ve 25 Ekim’de İstanbul THINK House Stage’de.

• OLIVER TWIST (ÇOCUK & GENÇ)

Yetimhanede zor bir yaşam süren kimsesiz Oliver Twist, daha iyi bir yaşam umuduyla oradan ayrılarak yola koyuluyor. Hırsızlık yapan bir çeteyle yolları kesişen Oliver, yeni bir hayata adım attığını düşünüyor. Ancak kötü niyetli insanların arasında sıkışıp kalıyor. Hırsızlık suçlamasıyla yakalanıp mahkemeye çıkarılan Oliver, Bay Brownlow’un yardımıyla kurtularak onun evinde yeni bir yaşama başlıyor. Fakat çete, Oliver’ın peşini bırakmıyor. Sonunda Bay Brownlow’un desteğiyle tekrar özgürlüğüne kavuşuyor ve sevgi, aile ve dostluğun gerçek değerini keşfediyor.

Charles Dickens’ın yazdığı, Cem Engin’in yönettiği, Cemal Çelik, Umur Berk Seven, Gülfem Aksoy, Serkan Demir ve Burçin Bıyık’ın rol aldığı oyun, 5 Ekim saat 13:00 ve 15:00’te İstanbul Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde.