Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• FEMME FATALE

İstanbul’un gürültüsüne karışan ve her gün milyonlarca insanın hayatına eşlik eden metro, Defne’nin düşüncelerini taşıyan bir ara istasyona dönüşüyor. Üsküdar’a nasıl gideceğini sesli düşünürken, hayatının derinliklerine doğru yolculuğa çıkıyor. Metro yolculuğunda başlayan bu düşünsel seyahat, onu geçmişinin anılarına ve kimlik arayışına götürüyor. Her durakta, kendi hayat hikâyesini anlatarak bir distopya yaratıyor. Sıradan bir yolculuk, Defne’nin hem fiziksel hem de ruhsal keşfine dönüşüyor. İçsel çatışmalarını, toplumun ona biçtiği rolleri ve özgürleşme çabalarını mizahi bir dille izlerken, her bir öyküde izleyici, kendi yaşamından bir parça buluyor.

Sena Işıldar’ın yazıp yönettiği, Gümeç Alpay Aslan, Ülkünur Arslan, Hamdi Malcı, Beritan Zeros ve müzisyen Cem Utku’nun rol aldığı oyun, 18 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde Dasdas’ta sahne alıyor.

• İÇİMİZDEKI ŞEYTAN

Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan’ı, Lütfü Can Bulut’un tek kişilik performansında Ömer’in iç dünyasında yankılanan bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Ömer, toplumun dayattığı kalıplar ve kendi korkuları arasında sıkışmış; aşk, inanç ve vicdan arasında savrulurken ‘içindeki şeytan’la yüzleşmeye çalışıyor. Hayata büyük beklentilerle başlıyor ancak içinde bulunduğu çevre ve kendi iradesizliği yüzünden eylemsizliğe sürükleniyor. Mali zorluklar, toplum önünde yaşadığı çöküş ve ideallerin çölleşmesi Ömer’i ‘içindeki şeytan’la yüzleşmeye itiyor. Her adımında kendi yenilgisini, kendi suçunu keşfediyor. Seyirci, onunla birlikte insan ruhunun karanlık koridorlarında dolaşıyor.

Oyun, 1940’lı yılların Türkiye’sinde bireyin özgürlük arayışını, aydın çevrelerin çıkmazlarını ve toplum baskısının gölgesinde ezilen insan ruhunu sahnede yeniden canlandırıyor. Onur Erbilen’in yönettiği oyun 17 Ekim’de Ankara Dört Mevsim Tiyatro’da, 18 Ekim’de Ankara Çankaya Sahne’de ve 19 Ekim’de Ankara Ast Bilkent Sahne’de seyirciyle buluşuyor.