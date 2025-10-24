Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• HAMLET

Shakespeare’in zamana ve coğrafyaya meydan okuyan klasiği Hamlet, bu kez sıra dışı bir yorumla sahneleniyor. Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari yönetimindeki bu uyarlamada, karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor. Bu cesur yaklaşım, klasik eserin evrensel temalarını korurken, izleyiciye hem dokunaklı hem de şaşırtıcı bir deneyim sunuyor. Daha önce Peru, İspanya, Fransa, Belçika ve Çin’de sahnelenen prodüksiyon, Türkiye’de ilk kez 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 24-25 Ekim tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Aynı zamanda Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında sahneye taşınan ilk prodüksiyon olmasıyla hem tiyatro dünyasında hem de toplumsal erişilebilirlik alanında önemli bir adım teşkil ediyor. Bu özel uyarlama, Shakespeare’in ölümsüz eserine modern bir yorum getirirken, ihanet, intikam ve insan ruhunun derinliklerine dair soruları yeniden gündeme taşıyor.

• ÇERKES RIDVAN’IN DOLABI

29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Reşad Ekrem Koçu’nun ‘Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş’ kitabındaki hikâyelerden biri olan “Çerkes Rıdvan’ın Dolabı”, Haliç’teki tarihi bir handa yeniden hayat buluyor. Boğaz kıyısında bir yalı, Kasımpaşa’da bir dükkân, iki genç yürek ve aralarına düşen bir gölge. Aşkın saflığıyla hırsın karanlığı iç içe geçerken, İstanbul’un kadim sokakları bir kez daha tutkunun ve ihanetin gölgesinde yankılanıyor.

Yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan bu hikâye, kentin değişmeyen yüzünü; tutkuyu, ihaneti ve umudu yeniden hatırlatıyor. Reşad Ekrem Koçu’nun tozlu tarihi defterlerden bizlere ulaştırdığı bu meddah hikâyesi, bugünün tiyatrosunda geçmişle bugünü, hayal ile gerçeği iç içe geçiriyor. Yemenici Güzeli Mustafa, esnaf sınıfından genç bir delikanlıdır. Gönlünü, Boğaz kıyısındaki yalıda yaşayan asil ve güzel İncili Hanım’a kaptırır. Genç kız da onu sever. Ancak bu masum aşkın karşısına, yalıda yaşayan, efendisinin gözdesi, özgürlük hayalleri kuran gösterişli bir köle çıkar: Çerkes Rıdvan.

Lara Lakay’ın uyarladığı, Cem Zeynel Kılıç’ın rol aldığı oyun, 26 Ekim Pazar günü, saat 11.00 – 14.00 – 17.00’de Haliç’te tarihi bir handa seyirciyle buluşuyor.