Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

• PULCİNELLA

Bu yıl 27. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 29 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında kukla sanatının farklı biçimlerini seyirciyle buluşturuyor. Festival kapsamında ücretsiz sahnelenen oyunlardan biri Gianluca Di Matteo’nun ‘Pulcinella’sı. El kuklası tekniğiyle, tamamen sözsüz olarak sahnelenen bu gösteri, her yaşa hitap ediyor ve 40 dakika sürüyor. İtalya’nın köklü kukla geleneğini ve derin bir hikâyeyi bir araya getiren bu gösteri, sürekli talihsiz olayların peşini bırakmadığı Pulcinella’nın bunlarla başa çıkma çabasını konu alıyor. Komedi türündeki oyun, izleyicisini kahkahalara boğarken sempatik atmosferiyle de içten bir etki bırakıyor. Oyun, 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 ve 17.00’da İstanbul Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde, 2 Kasım Pazar günü saat 15.00, 16.00, 17.30 ve 18.00’de Mall Of İstanbul’da seyirciyle buluşuyor.

• MİNİK DÜNYA

İspanyol kukla sanatçısı Toni Zafra, Minik Dünya adlı gösterisinde, kuklaların büyülü dünyasında izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Sözsüz bir anlatımla, kuklaların zarif hareketleri ve mizahi dokunuşları, izleyiciyi adeta bir masalın içine çekiyor. Zafra, kuklalarıyla izleyiciyi hem güldürüyor hem de düşündürüyor, sadece sahnede değil, izleyicinin hayal gücünde de yaşam buluyor. Minik Dünya, kukla tiyatrosunun potansiyelini ve Zafra'nın bu alandaki ustalığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Her yaşa hitap eden ve 45 dakika süren oyun, 31 Ekim Cuma günü saat 15.00 ve 17.00’da İstanbul Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde, 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00, 16.00, 17.30 ve 18.00’de Mall Of İstanbul’da, 2 Kasım Pazar Günü saat 12.00’de Altunizade Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.

• KARAGÖZ VE ŞAHMERAN

Dünya festivallerinde farklı teknikler ve oyunlarla adını duyurmuş, ödüllü kukla sanatçısı Diego Ugalde, bu gösterisiyle Karagöz’e özgün bir yorum getiriyor. Cengiz Özek’ten Karagöz yapım ve oynatım tekniğini öğrenen Ugalde, bu geleneği kendi estetik anlayışıyla harmanlayarak sahneye taşıyor. Karagöz ile Şahmeran’ın hikâyesini anlatan gösteri, Türk gölge tiyatrosunu Meksikalı bir sanatçının özgün bakışıyla yeniden yorumluyor. Ugalde, duygusal anlatımı ve yüksek temposuyla Karagöz geleneğine taze bir dinamizm katıyor. Her yaşa hitap eden ve 40 dakika süren gösteri, 2 Kasım Pazar günü, saat 17.00’de İstanbul Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde yer alıyor.