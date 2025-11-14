Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

İstanbul'da kasım ayında öne çıkan 2 tiyatro oyunu izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Pera’nın Karanlık Odası’ oyunu, 15-16 Kasım’da üç farklı seansta sahnelenecek.

‘Fareler ve İnsanlar’ oyunu ise, 16 Kasım’da Fişekhane; 25 Kasım’da DasDas İstanbul, 26 Kasım’da Fişekhane’de tiyatroseverler ile buluşacak.

İSTANBUL MON AMOUR: PERA’NIN KARANLIK ODASI

İstanbul Tiyatro Festivali’nin 26. edisyonundan itibaren, festival programının ayrılmaz bir parçası hâline gelen İstanbul Mon Amour, kenti bir sahneye, yürümeyi ise anlatının bir parçasına dönüştürmeyi sürdürüyor. Bu yıl Yiğit Sertdemir’in sanat yönetmenliğinde 'Pera’nın Karanlık Odası'yla, izleyicilerini Beyoğlu’nun görünmez katmanlarında gezinen bir hafıza yolculuğuna çıkarıyor; semtin arka sokaklarında saklı kalmış hikâyelerin izini sürerken, mekânın kendisini oyunun baş karakterine dönüştürüyor.

Yiğit Sertdemir, “Bu projenin kalbinde, bir kadının vizörü var, Maryam Şahinyan. Bakmayı bilen biri. Ama öyle herkesin baktığı yerden değil. Kamerasını İstanbul’un gölgesine çevirmiş; ötekilerin, azınlıkların, görünmez kalanların portrelerini çekmiş. O karanlık odada, herkes biraz daha kendisi gibi çıkmış. Biz de onun izinden gittik. Üç ayrı mekân, Üç farklı durak.” Sözleriyle projeyi tanımlarken “Pera’nın Karanlık Odası, bir anlatı değil, Bir davet belki. Görünmeyen belleğe, susturulmuş hikâyelere, fotoğrafı çekilmeden silinmiş hayatlara bakma cesaretine davet. Birlikte bakmaya, Yargılamadan, düzeltmeye kalkmadan, sadece görmeye.” diyerek izleyiciyi çağırıyor.

Yolculuğun ilk durağı, Beyoğlu Spor Kulübü. Burada maskelerin ve kuklaların seyirciye eşlik ettiği ‘Bozmayın Çekiyorum’ ile hikâye kapılarını aralıyor. Ardından rotayı Beyoğlu Sineması’na çeviriyoruz; sinema-mekân ilişkisinin metin ve video katmanlarıyla iç içe geçtiği ‘Gaybubet Şehri’ bizi karşılıyor. Son durakta ise Metrohan, bir müzikhol atmosferine dönüşüyor. ‘DEM’de orkestra, anlatıcı, konuk oyuncular ve şarkıların eşliğinde bir dönemin hayaletleri yeniden çağrılıyor; kentin unutulan sesleri sahnede yankılanıyor.

‘Pera’nın Karanlık Odası’ 15-16 Kasım’da üç farklı seansta sahneleniyor.

FARELER VE İNSANLAR

‘Fareler ve İnsanlar’ Büyük Buhran yıllarında iş bulmak için çiftlikten çiftliğe savrulan iki mevsimlik işçinin yaşam mücadelesini anlatıyor. Zekâsı yerinde ama davranışları çocukça olan Lennie ile ona göz kulak olan George’u ayakta tutan tek şey, bir gün kendi küçük topraklarına, kendi hayvanlarına ve kendi özgürlüklerine sahip olma hayali. Fakat Lennie’nin farkında olmadan verdiği zararlar, umutla kurdukları bu düşü trajik bir sona taşıyor.

John Steinbeck, ‘Fareler ve İnsanlar’ ile bir dostluğun kırılganlığını ve insanın kader karşısındaki çaresizliğini çarpıcı bir sükûnetle gözler önüne seriyor. Amerika’nın ekonomik buhran dönemindeki sınıf eşitsizliğini, göçmen işçilerin kırılgan hayatlarını ve “daha iyi bir gelecek” arzusunu etkileyici bir dille tasvir ederken yoksulluğun ve yalnızlığın kuşattığı bir toplum portesi de ustalıkla çiziyor.

Aydın Sigalı’nın yönettiği, Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Koray Onur, İldeniz Fığlalı, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma, Ömer Murat Kıraslı’nın rol aldığı oyun, 16 Kasım’da Fişekhane; 25 Kasım’da DasDas İstanbul, 26 Kasım’da Fişekhane’de yer alıyor.