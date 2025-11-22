Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

İstanbul'da bugün ve 28 Kasım'da iki oyun tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Kısa Süren Saltanat Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde bugün sergilenecekken, Çirkin 28 Kasım Cumartesi günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Çirkin tiyatro oyunundan bir kare

ÇİRKİN

Alman oyun yazarı ve dramaturg Marius von Mayenburg'un 2007 yılında kaleme aldığı Çirkin adlı tiyatro oyunu, Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından 28 Kasım Cumartesi günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahneleniyor.

Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda, Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray rol alıyor.

Modern toplumun güzellik anlayışını ve buna dayalı kapitalist tüketim kültürünü derinlemesine sorgulayan oyun, estetik ile bireysel kimlik arasındaki ilişkiyi, bireyin bedeninin bir meta olarak tüketildiği bir dünyada ele alıyor. Mühendis Lette, kendi icadını tanıtmak için şirketi tarafından kongreye gönderilmeyi beklerken, yerine asistanının gönderileceğini öğreniyor. Bu beklenmedik kararın ardındaki sebebi araştırmaya koyulan Lette, şirket sahibinin ona "çirkin" olduğunu söylemesiyle hem içsel hem de toplumsal kimliğine dair sarsıcı bir gerçekle karşılaşıyor. Sonunda kendini bir estetik cerrahın kapısında, geri dönüşü olmayan bir yolculuğun içinde buluyor. Güzellik ve çirkinlik arasındaki sınırları sorgulayan bu durum, kapitalizmin insan bedenine ve değerine nasıl hükmettiğini, bireyin varoluşunu nasıl şekillendirdiğini derinlemesine gözler önüne seriyor. Tüketim toplumunda, bireylerin dışsal özellikleri ve estetik normlara uymaları yalnızca kişisel kimliklerini değil, aynı zamanda toplumsal işlevsel değerlerini de belirliyor. Bu bağlamda oyun, kapitalizmin bireyleri birbirinin aynısı hâline getirdiği, kimliksizleşmenin ve değer kaybının önünü açtığı bir dünyayı eleştiriyor.

KISA SÜREN SALTANAT

Kısa Süren Saltanat tiyatro oyunundan bir kare

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Kısa Süren Saltanat’, bugün İstanbullu tiyatroseverlerle Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde buluşuyor.

John Steinbeck’in geleneksel toplumsal gerçekçilik anlayışından farklı olarak, politik hicivle örülü bu eser, Fransızların cumhuriyetin sürekli krizlerle boğuşmasına çözüm olarak kadim kralların soyundan gelen, karısı ve kızıyla münzevi bir yaşam süren astronom Pippin Héristal’in bir anda kral ilan edilmesiyle başlıyor. Yeni kral ve ailesi, bir anda magazin basını, saray görevlileri, yağmacı soylular ve didişip duran siyasetçiler arasında kalıyor. Fransa Kralı IV. Pippin kendisinden neler beklendiğini anlamaya çalışırken karısı Maria, kafasını Versailles Sarayı’nın temizliğine takıyor, Hollywood yıldızlarıyla eğlenen kızı Clotilde ise gönlünü Amerikalı Yumurta Prensi’ne kaptırıyor. Oyun, iktidarın anlamsızlığını, sembolik gücün gerçeğini ve bireyin toplumsal sistemdeki yerini sorgulayan ironik bir metin olarak öne çıkıyor Siyaset, bürokrasi, medya ve halk arasındaki ilişkileri keskin bir mizah ve eleştiriyle irdelerken, yalnızca yazıldığı dönemin değil, günümüz siyasi yapılarının da yankı bulduğu temalar barındırıyor. Steinbeck’in alaycı üslubu, modern toplumların yüzeydeki düzenine karşı güçlü bir eleştiri sunarken, bireyin kimlik bunalımı ve özgürlük arayışını derinlemesine işliyor. Kerem Pilavcı’nın uyarladığı, Emrah Eren’in yönettiği oyunda Murat Liman, Nihal Türksever Erten, Mehmet Eren Topçak, Tuba Bayram, Yüksel Hakverdi, Faruk Oğur, Aykan Yılmaz ve Ozan Demir yer alıyor.