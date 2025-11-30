Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

YOLCU

Nâzım Hikmet’in 1941’de kaleme aldığı, Rutkay Aziz’in yönettiği, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar ve Enes Sarı’nın rol aldığı ‘Yolcu’ oyunu, 2 Aralık’ta İstanbul Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 3 Aralık Kozyatağı Kültür Merkezi, 10 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun, 1921’in soğuk ve karlı günlerinde, Batı Anadolu’da ıssız bir tren istasyonunda başlıyor.

Kurtuluş Savaşı’nın şiddetli günlerinde, bu unutulmuş köhne istasyonda bir arada yaşayan veya yaşamaya mecbur kalan cephede gözünü yitirmiş istasyon şefi, ayağını kaybetmiş makasçı ve şefin karısının hem kendileriyle hem birbirleriyle olan çatışmaları, çevrelerindeki düşmanı ve ona karşı yürütülen topyekûn Kurtuluş Savaşı’nı fark edemeyecek kadar körleşmeleri anlatılıyor.

Nâzım Hikmet, sadece yarım kalmış umutları, ihmal edilmiş insanlarını veya ülkeye dair sorumluluğu değil bugünün sessiz suçluluklarını da gün yüzüne çıkarıyor.

***

ANNEMİN CENAZESİ

2024 Edinburgh Fringe Festivali’nde Scotsman Fringe First Ödülü’nü kazanan Kelly Jones’un ‘Annemin Cenazesi’ eseri, Emre Arslanbek’in yönetmenliğinde Dila Yağcı, Eray Karadeniz ve Janset Paçal’ın performanslarıyla 10-13 Aralık tarihlerinde DasDas İstinyePark’ta sahnelenecek. Oyun, bir cenazenin karşılanamayan bedeliyle açılıyor. En sıradan bir defin işlemine bile gücü yetmeyen yazar Abigail Waller, annesinin ölümünü yalnız yasla değil, aynı zamanda yoksulluğun görünmez duvarlarıyla karşılıyor. Oyun ilerledikçe sahnede bir “oyun-içinde-oyun” kuruluyor. Abigail, annesini, geçmişini ve yasını sahneye taşırken acısı, tiyatro estetiğinin ellerinde biçim değiştiriyor. Bir yanda kardeşiyle anneleriyle yaşadıkları deneyimleri tartışırken diğer yanda yönetmen ve oyuncu, onun hayatını temsil eden hikâyesini, incelikli bir anıdan çarpıtılmış bir gösteriye dönüştürüyor. ‘Annemin Cenazesi’, ölümün bile herkes için eşit olmadığını hatırlatan bir yüzleşme metni olarak dikkat çekiyor.