Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

KENDİME KIYAMAM

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Alman oyun yazarı Curt Flatow’un yazdığı, Murat Atak’ın yönettiği ve Korel Cezayirli, Çiğdem Altuğ, Başak Boran Oksal, Serkan Sezgin, Sinan Aktezcan, İsa Can Dinç, Birsu Metin, Emel Alnady, Onur Birgi ve Yağmur Sena Kayar’ın rol aldığı ‘Kendime Kıyamam’ adlı oyunu 5-6-7 Aralık tarihlerinde BB Sanat ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşturuyor.

'Kendime Kıyamam', evlilik karşıtı bir nikâh memurunun, ailesiyle yaşadığı şaşırtıcı ve komik olayları anlatan mizahi bir hikâye sunuyor. Kadın-erkek ilişkilerinin ve evliliğin karmaşıklığını, özel hayatların beklenmedik anlarıyla ele alan oyun, izleyiciyi hem güldürüp hem de düşündürüyor. Karakterler, evlilik ve ilişki kavramları üzerinden kendi içsel çatışmalarını ve dış dünyayla uyumsuzluklarını keşfederken, her adımda sürprizlerle karşılaşıyor.

İSTANBUL ŞİİRLE BULUŞUYOR - ORHAN VELİ

İBB Şehir Tiyatroları, ‘İstanbul Şiirle Buluşuyor’ etkinliğiyle, şairlerin kelimelerinden doğan şiirsel bir yolculuğa davet ediyor. Şairlerin dizelerinde yankılanan duygular, özel tasarlanmış mekânlar ve ses evrenlerinde şekil buluyor; her bir kelime, her bir hece, izleyicinin ruhunda yeni bir ‘anlatı’yı inşa ediyor. Seyirci; “Her şey birdenbire oldu/ Birdenbire vurdu gün ışığı yere/ Gökyüzü birdenbire oldu/ Mavi birdenbire…” diyen Garip akımının üç taze dalından biri, Orhan Veli’nin şiir evrenine konuk oluyor. Hümay Güldağ’ın uyarladığı, yönettiği ve oynadığı, müzisyenler Cihan Kurtaran ve Kahraman Şirin’in eşlik ettiği ‘Birdenbire’ 7-14-21 Aralık tarihlerinde Kadıköy Müze Gazhane’de.