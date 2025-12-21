Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

ZAKİR

Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı Zakir, sözün ve müziğin birbirine yaslandığı bir hikâyeden yola çıkarak hafızanın katmanlarına açılan bir anlatı kuruyor. Oyun, Ali Ilgaz’ın çocukluğundan başlayarak mahalle sokaklarından İstanbul’un karmaşık labirentlerine uzanan yolculuğunu izleyiciye taşırken, geçmişle bugün arasındaki mesafeyi görünür kılıyor. 90’lı yıllardaki Türkiye’nin sosyo-politik tarihine de yer veren anlatı boyunca Ali Ilgaz’ın karşısına çıkan insanlar, mekânlar ve sesler, belleğin uğradığı duraklara dönüşüyor. Alevi-Bektaşi geleneğinin taşıyıcısı olan deyişler ve türküler ise hafızayı canlı tutan, aktaran ve dönüştüren bir anlatı biçimi olarak sahneye yerleşiyor. Ersin Umut Güler’in yönettiği, Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler’in yer aldığı oyun, 24 Aralık’ta Ankara Sanat Tiyatrosu, 9 Ocak’ta İstanbul’daki Kozyatağı Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

AUTOPSY

Latince kökeniyle ‘kendi gözlerinle görmek’ anlamına gelen Autopsy, bireyin toplumla, normlarla ve aidiyetle kurduğu gerilimli ilişkiyi sahnenin merkezine yerleştiriyor. Performans; baskı, yönlendirme ve gözetim altında kendilik duygusunun nasıl aşındığını, kimlik, mahremiyet ve sınırların nasıl bulanıklaştığını bedensel bir araştırma üzerinden açıyor. Yaratıcı performansçılar Gizem Seçkin, Ufuk Fakıoğlu ve Gökçe Uygun; performansçılar Elif Beyza Sucu, Saliha Bozkurt ve Ecemsu Şahan; ses performansında ise Melek Ceylan’ın yer aldığı müzik tiyatrosu, 23 Aralık ve 22 Ocak’ta İstanbul Paribu Art’ta sahne alıyor.