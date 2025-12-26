Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

BABAMIN SESİNE UYANDIM

İstanbul’un derinliklerinde bir stüdyoda başlayan Babamın Sesine Uyandım, baba-oğul ilişkisi üzerinden solmuş idealleri, vazgeçilmiş devrimleri ve kuşaklar arasında soğuyan hafızayı sahneye taşıyor. Akademiyi geride bırakmış genç bir sanatçının, yaşlanan bir baba ve hızla dönüşen dünya arasında sıkışmış arayışı; rüya ile uyanıklık arasında salınan, kişisel olduğu kadar politik bir anlatıya dönüşüyor. Zoom ekranlarının soğuk ışığında şekillenen bu evrende temel soru giderek berraklaşıyor: Yaşamak mı, yaratmak mı? Ferdi Çetin’in kaleme aldığı, Görkem Şarkan’ın yönettiği; Onur Dikmen, Neslihan Arslan, Doğa Kahvecioğlu ve Murat Karasu’nun sahnede hayat verdiği Babamın Sesine Uyandım, hafızanın kırılganlığına, aile içi dinamiklere ve erkeklik kodlarına yakından bakıyor. Kişisel olan ile politik olanın iç içe geçtiği oyun, kolektif belleğin zamanla nasıl dönüştüğünü ve silikleştiğini gözler önüne sererken, günümüz insanının kaçma arzusu ile yerinde kalma zorunluluğu arasındaki gerilimi görünür kılıyor. Oyun 27 Aralık ve 21 Ocak’ta Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşuyor.

BABA

Artur Palyga’nın TATO adlı oyunundan uyarladığı Baba, tanıdık bir evin içine yerleşmiş görünmez bir otoriteyi sahneye taşıyor. Anadolu’nun herhangi bir polis lojmanından İstanbul’un küçük bir mahallesine uzanan hikâye, memur maaşıyla geçinilen dar bir evde; suskunluk, itaat ve bastırılmış duygularla örülü bir aile düzenini gözler önüne seriyor.

Oyun, hiç yaşanmamış, hatta kurulmasına bile izin verilmemiş bir baba-oğul ilişkisini merkeze alıyor. Kendini bir erkeğin varlığına mahkûm ederek televizyon programları ve yemek tarifleri arasında kaybolan bir anne, geçmişin yükünü saklayan eski bir sandık, kontrplak bir dolap ve tüm evi, hatta aile kavramının kendisini, yavaş yavaş yutan kocaman bir küf, anlatının temel imgeleri olarak sahnede yerini alıyor. Bu karanlık tabloya, yer yer beklenmedik bir şekilde Zeki Müren eşlik ediyor; oyun, trajediyle mizah arasında ince bir denge kurmaya çalışıyor.

Uğur Uzunel’in yönettiği, Aslı Menaz, Serhat Barış, Taha Tegin Özdemir, Sinem Koşar, Mert Güngör, Beyza Elçin Işıgan’ın rol aldığı oyun 28 Aralık ve 27 Ocak tarihlerinde Taksim Ara Sahne’de yer alıyor.