Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

AY TEDİRGİNLİĞİ

Bakırköy Belediye Tiyatroları, Özen Yula’ya 2001 Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Yazarı” ödülünü kazandıran ‘Ay Tedirginliği’ adlı eserini sahneye taşıyor. Yazılışının 30. yılında sahnelenen oyun, gerilimle duygusallığın iç içe geçtiği bir karşılaşmayı merkezine alıyor. Burcu Halaçoğlu’nun yönettiği, Damla Karaelmas ve Emre Koç’un yer aldığı oyun, 14-21-28 Ocak tarihlerinde Baruthane Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

1950’lerin İstanbul’unda, gecenin ıssızlığında bir araya gelen bir kadın ve bir adam, geçmişten taşıdıkları derin yaralar ve karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Oyun, bu iki yabancının tehlike ile yakınlık arasında gidip gelen belirsiz ilişkisinin izini sürüyor.

ÇİÇEKÇİ SOKAĞI

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği Çiçekçi Sokağı, 20.yy başında Pera’nın en canlı, en kozmopolit mekânlarından biri olan Çiçekçi Sokağı’nda geçen gerçek bir cinayet hikâyesinden yola çıkıyor. Oyun, bir kadının yaşamı etrafında örülen suç, adalet ve toplumsal yargı meselelerini sahneye taşıyor. Sokakta yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanlar; esnaf, eğlence hayatının figürleri ve dönemin ahlak anlayışı, hikâyenin arka planını oluşturuyor. Cinayetle birlikte açılan soruşturma yalnızca suçun failini değil, dönemin erkek egemen düzenini, kadın bedeni üzerindeki tahakkümü ve adaletin kimler için işlediğini de görünür kılıyor. Karakterlerin kişisel hesaplaşmaları, Pera’nın çok dilli ve çok katmanlı yapısı içinde iç içe geçiyor.

Kosta Kortidis, Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın, Çağdaş Başoğlu ve Akın Kaplan’ın yer aldığı oyun, 14 Ocak ve 13 Şubat tarihlerinde Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.