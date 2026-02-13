Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

BU BİR PROVA DEĞİL “LE REEL”

Bu Bir Prova Değil, yanmış bir tekstil atölyesinin küllerinden yükselen kadın hikâyelerini sahneye taşıyor. Bir tiyatro ekibi, bu atölyede yaşananları anlatan bir oyun hazırlamak için provaya başlıyor. Başta metin, roller ve sahne düzeni üzerine çalışan ekip, ilerledikçe karşılarına çıkan tanıklıklarla sarsılıyor. Prova süreci, adım adım bir yüzleşmeye dönüşüyor. Kurmaca ile gerçek iç içe geçiyor. Artık yapılan şey sıradan bir prova olmaktan çıkıyor. Oyun, izleyiciyi “Sahnedeki sadece bir temsil mi, yoksa gerçeğin ta kendisi mi?” sorusuyla baş başa bırakıyor ve güçlü bir hafıza çağrısına dönüşüyor. 14 Şubat’ta Kats Sahne’de, 26 Şubat’ta Dasdas İstinye’de seyirciyle buluşuyor.

Yazan/Yöneten: Yusuf Onur Aydın

Oynayan: Selen Uçer, Münir Can Cindoruk, Elif Nur Kerkük, Selin Hasar, Yaren Özkoca

PERA’NIN KADINLARI

Pera’nın Kadınları, Beyoğlu’nun büyülü geçmişinden yükselen kadın hikâyelerini sahneye taşıyor. Pera’nın ışıltılı ama hüzünlü atmosferinde; sanatın, aşkın ve yalnızlığın içinden geçen güçlü kadınların hayatları canlanıyor. Şair Nigar’dan Cahide Sonku’ya uzanan bu yolculukta, sahne hem bir hatıra defterine hem de bir yüzleşme alanına dönüşüyor. Oyun, geçmişin zarafetini ve kırılganlığını bugüne taşıyarak izleyiciyi Pera’nın kalbinde kısa ama etkileyici bir gezintiye çıkarıyor. Yapım, 15-16-25 Şubat tarihlerinde Asmalı Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Yazan: Petek Kırboğa

Yönetmen: Muharrem Uğurlu

Oynayan: Gülşah Gül, Buse Özgel, Banu Şahin, Dafne Beri, Ayça Aydoğan

TEVAFUK

Tevafuk, bir otel odasında yolları kesişen iki zıt hayatın çarpışmasını anlatıyor. Biri varlıklı ve muhafazakâr bir aileden gelen genç bir adam, diğeri hayatını eskortluk yaparak kazanan bir genç. Başta aralarında yalnızca bir “alışveriş” var gibi görünüyor ancak gece ilerledikçe roller, güç dengeleri ve duvarlar değişiyor. Bir alışverişle başlayan bu karşılaşma, beklenmedik bir yakınlığa dönüşüyor. Oyun, aşkın bir tesadüf mü yoksa cesaret işi mi olduğunu sorgularken izleyiciyi iki insan arasındaki kırılgan gerilimin tam ortasına bırakıyor. Tevafuk, 14 Şubat’ta Bahçe Galata’da, 26 ve 27 Şubat’ta Kadıköy Koma Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Yazan: Şamil Yılmaz

Yönetmen: Cevriye Demir

Oynayan: Mehmet Berkay Baygın, Erdinç Kılıç