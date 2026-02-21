Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

DELİ MİSİN SEN?

Yazan/Yöneten: Kerem Atabeyoğlu

Oynayan: Almıla Uluer, Kerem Atabeyoğlu, Emin Hamarat (Dış Ses)

‘Deli misin sen?’ yağmurlu bir gecede Zeynep’in sığınacak bir yer ararken Cem’in kapısını çalmasıyla başlıyor. Hayatının zor bir döneminden geçen Zeynep için bu kapı bir tesadüf; Cem içinse yıllardır koruduğu düzenin sarsılması anlamına geliyor. Cem, hatırlayarak, biriktirerek, yavaş bir yaşam sürerken Zeynep, hızın, gürültünün ve hayatta kalma telaşının içinden geliyor. Aynı evin içinde karşı karşıya geldikçe aralarındaki fark daha görünür hale geliyor; konuşmalar ilerledikçe mesele büyüyor. Aynı çatı altında kalmak zorunda kaldıkça gerilim yükseliyor; karşılaşma bir misafirlikten çıkıp bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Oyun, ‘normal’ ve ‘deli’ kavramlarını tersyüz ederken, dönüşen şehirle birlikte değişen insanı da mercek altına alıyor ve sonunda şu soruyu ortaya atıyor: Bu dünyada ayakta kalmak için mi değişiyoruz, yoksa değişmediğimiz için mi “deli” sayılıyoruz? Oyun 25 Şubat’ta saat 20.30’da Fişekhane’de seyirciyle buluşuyor.

KAMYON

Yönetmen: Şenol Önder

Oynayan: Selçuk Delipınar, Ümit İlban, Mehmet Okuroğlu, Oğuzhan Yürük, Gülay Sütçü, Başak Kalkan

İstanbul’daki Şişli Tiyatrosu için başlatılan dayanışma festivali ‘Şişli Tiyatrosu Yaşasın! Festivali’nin ilk konuğu Memet Baydur’un aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Kamyon’. Oyun, ıssız bir yolda arızalanan bir aracın etrafında başlayan bir bekleyişi anlatıyor. Şoför, muavin ve iki hamal; köyden kente savrulmuş bu dört adam, tamirciyi beklerken yalnızca zamanı değil, geçmişlerini de kurcalıyor. Umutla başlayan sözler, yerini hesaplaşmaya bırakıyor. Tamirci geciktikçe konuşmalar derinleşiyor; yarım kalmış hayaller, gurur, kırgınlık ve hayatta tutunma çabası ortaya dökülüyor. Kamyon artık sadece bozulan bir araç değil, yolculuğun kendisini sorgulatan bir simgeye dönüşüyor. Sade bir yol hikâyesi gibi başlayıp insanın iç dünyasına açılan güçlü ve sert bir yüzleşmeye evrilen Kamyon, 28 Şubat’ta saat 16.00 ve 21.00’de Şişli Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.