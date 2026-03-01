Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit GÜÇLÜ

ÇOK TUHAF SORUŞTURMA

Yazan/Yöneten: Ferhan Şensoy

Oynayan: Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy, Baykal Kent, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş, Levent Ünsal, Parkan Özturan, Erkan Üçüncü, Özkan Aksu, Saygın Delibaş

26 Şubat’ta, Türk tiyatrosunun özgün kalemlerinden Ferhan Şensoy’un 75. doğum gününü andık. Mizahı zekâyla, eleştiriyi incelikle ve geleneksel tiyatro birikimini çağdaş bir dille buluşturan Şensoy, yalnızca bir oyun yazarı değil; Türkiye’de politik taşlamanın yönünü belirleyen önemli bir tiyatro insanı olarak değerlendiriliyor.

Kurucusu olduğu Ortaoyuncular’ın Youtube sayfasından izlenebilen ‘Çok Tuhaf Bir Soruşturma’ ile Şensoy’u yeniden hatırlayalım. Oyun, absürd mizah ile bürokratik düzen eleştirisini bir araya getiren metinlerden biri olarak öne çıkıyor. Soruşturma kavramı etrafında ilerleyen oyun; otorite, adalet ve sistem eleştirisini keskin ama mizahi bir dille sahneye taşıyor. Şensoy’un kendine özgü kelime oyunları, ritmik diyalog yapısı ve sahne temposu bu yapımda da belirgin biçimde hissediliyor.

***

ZENGİNLİK TANRISI

Yönetmen: Şenol Önder

Oynayan: Anıl Durhan, Berk Kaçar, Berker Mehmet Korkmaz, Enes Sarı

Aristophanes’in klasik eseri Plutos’tan esinlenerek R. Onur Duru tarafından yazılan Zenginlik Tanrısı, servetin toplumda nasıl ve kime göre dağıtıldığını sorgulayan bir hiciv örneği. Oyun, Atinalı çiftçi Chremylus ve kölesi Cario’nun Apollo'nun kehanetine uygun şekilde karşılarına çıkan kör bir adamı evlerine götürmesiyle başlıyor. Görme yetisini kaybetmiş bu adamın zenginlik tanrısı Plutos olduğunu fark ediyorlar. Chremylus ve Cario, Plutos’un görme yetisini yeniden kazanmasını sağlıyor ve zenginlik artık yalnızca hak edenlere dağıtılıyor. Oyun, 3 Mart Salı günü Şişli Tiyatrosu’nda, 15 Mart Pazar günü Ses 1885’te seyirciyle buluşuyor.